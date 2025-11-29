Стали известны стартовые составы на матч 17-го тура чемпионата России, в котором сыграют «Балтика» и «Спартак». Игра состоится 29 ноября, начало встречи запланировано на 19:30 по московскому времени.

Стартовые составы на матч:

«Балтика»: Бориско, Варатынов, Андраде, Бевеев, Филин, Беликов, Петров, Саусь, Титков, Манелов, Хиль.

Главный тренер: Андрей Талалаев

«Спартак»: Максименко, Ву, Джику, Дмитриев, Литвинов, Умяров, Денисов, Барко, Солари, Маркиньос, Жедсон.

Главный тренер: Вадим Романов

