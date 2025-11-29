Реакция «Динамо» на новость об интересе к спартаковцу Денисову

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не подтвердил интерес к спартаковцу Даниилу Денисову.
– Вбрасывается в медиа информация об интересе «Динамо» к защитнику «Спартака» Денисову. Считаете ли вы это игрой агента на повышение предложения со стороны красно-белых?
– Думаю, что информация о нашем интересе к игроку – слухи.
- У Денисова летом истекает контракт, и с зимы он может вести переговоры с другими клубами.
- Даниил – воспитанник академии «Зенита».
- 23-летний игрок стоит 4 миллиона евро.
Источник: «РБ Спорт»