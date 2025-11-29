Реакция «Динамо» на новость об интересе к спартаковцу Денисову

Генеральный директор «Динамо» Павел Пивоваров не подтвердил интерес к спартаковцу Даниилу Денисову.

– Вбрасывается в медиа информация об интересе «Динамо» к защитнику «Спартака» Денисову. Считаете ли вы это игрой агента на повышение предложения со стороны красно-белых?

– Думаю, что информация о нашем интересе к игроку – слухи.