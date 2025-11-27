Директор «Спартака» прокомментировал будущее Романова

Генеральный директор «Спартака» Сергей Некрасов ушел от ответа на вопрос, останется ли Вадим Романов главным тренером.

Романов временно возглавил «Спартак» после увольнения Деяна Станковича.

Команда победила в первых двух матчах – ЦСКА (1:0) и «Локомотив» (3:2).

Ранее Романов работал в академии «Спартака».

«Прекрасная игра против «Локомотива».

Может ли Романов остаться главным тренером? Вадим Юрьевич провел два прекрасных матча, к которым он великолепно подготовил команду. Мы видели матчменеджмент. Дух команды. Видим, как над стандартами работает. Поэтому мы двигаемся от матча к матчу. Он прекрасный тренер!» – сказал Некрасов.