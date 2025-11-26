ЦСКА в ответном матче обыграл «Динамо» Мх в рамках 1/4 финала Кубка России (Путь РПЛ), итоговый счет 2:1. Общий счeт противостояния – 2:2, ЦСКА прошeл дальше за счeт победы в серии пенальти (5-4).

На 8-й минуте матча счет открыл защитник гостей Андрес Аларкон, забив мяч в ворота ЦСКА.

Во втором тайме на 73-й минуте тот же Аларкон отправил мяч уже в свои ворота, сравняв счет – 1:1.

В концовке встречи решающий гол забил Матия Попович.

