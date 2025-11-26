Кубок России. ЦСКА прошел «Динамо Мх» в серии пенальти, у Аларкона голы в свои и чужие ворота

ЦСКА в ответном матче четвертьфинала FONBET Кубка России против «Динамо Мх» добился победы в серии пенальти. Москвичи прошли дальше.
У «Динамо Мх» в свои и чужие ворота забил защитник Андрес Аларкон.
Красно-синие уступали по ходу встречи. Также они проиграли в первом матче в Махачкале (0:1).
ЦСКА прошел в полуфинал Пути РПЛ. «Динамо Мх» опустилось в Путь регионов.
Россия. Кубок. Путь РПЛ 1/4 финала
ЦСКА - Динамо Мх - 2:1 (0:1, 1:0, по пенальти 5:4)
Голы: 0:1 - А. Аларкон, 8; 1:1 - А. Аларкон, 68 (в свои ворота); 2:1 - М. Попович, 90.
Источник: «Бомбардир»