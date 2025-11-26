Введите ваш ник на сайте
Хаби Алонсо отреагировал на слухи об увольнении из «Реала»

Сегодня, 14:25

Главный тренер «Реала» Хаби Алонсо высказался о своем будущем на фоне слухов о проблемах внутри команды.

«Мне не нужно публичных заявлений о поддержке со стороны руководства клуба. Я ежедневно нахожусь в контакте с руководством, этого вполне достаточно.

Слухи об отставке меня не касаются. Меня волнует только то, что происходит на тренировках и в матчах. Остальное меня не интересует.

Сейчас никто в команде не удовлетворен текущей ситуацией, но я уверен, что мы добьемся прогресса», – сказал Алонсо.

Источник: Madrid Universal
Испания. Примера Реал Алонсо Хаби
