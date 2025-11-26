Кержаков оценил шансы «Зенита» пройти «Динамо» в Кубке после 1:3

Бывший форвард «Зенита» Александр Кержаков высказался об ответном матче Кубка с «Динамо».

В первой игре в Санкт-Петербурге сине-бело-голубые уступили со счетом 1:3. Ответная игра пройдет 27 ноября в Москве.

«В футболе возможно всe. Прошлый розыгрыш Кубка тому доказательство: «Зенит» обыграл ЦСКА в два мяча дома, но в ответном матче те же два пропустил и проиграл по пенальти. Это ближайший пример.

Не считаю, что разница в два мяча гарантировала «Динамо» выход в следующий раунд. Матч будет интересным, у «Зенита» есть шансы пройти дальше по верхней сетке. Многое зависит от того, сможет ли «Зенит» забить быстрый первый гол. Или же это сделает «Динамо», что упростит задачу им. Матч будет интересным», – сказал Кержаков.