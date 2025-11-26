Введите ваш ник на сайте
Бубнов поставил единицу игроку «Спартака» за дерби с ЦСКА

Сегодня, 01:11

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил футболистов «Спартака», сыгравших с ЦСКА в 16-м туре РПЛ.

  • «Красно-белые» выиграли со счетом 1:0.
  • Единственный гол забил Игорь Дмитриев на 43-й минуте.
  • Видеообзор дерби можно посмотреть здесь.

Бубнов поставил пятерки Дмитриеву, Эсекьелю Барко, Наилю Умярову, Кристоферу Ву и Александеру Джику, четверки – Роману Зобнину и Маркиньосу, тройку – Даниилу Денисову, двойку – Манфреду Угальде, единицу – Жедсону Фернандешу.

Вышедшие на замену Кристофер Мартинс, Руслан Литвинов и Антон Заболотный остались без оценок.

Источник: «Коммент.Шоу»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Фернандеш Жедсон Бубнов Александр
