Бубнов поставил единицу игроку «Спартака» за дерби с ЦСКА

Футбольный эксперт Александр Бубнов оценил футболистов «Спартака», сыгравших с ЦСКА в 16-м туре РПЛ.
- «Красно-белые» выиграли со счетом 1:0.
- Единственный гол забил Игорь Дмитриев на 43-й минуте.
- Видеообзор дерби можно посмотреть здесь.
Бубнов поставил пятерки Дмитриеву, Эсекьелю Барко, Наилю Умярову, Кристоферу Ву и Александеру Джику, четверки – Роману Зобнину и Маркиньосу, тройку – Даниилу Денисову, двойку – Манфреду Угальде, единицу – Жедсону Фернандешу.
Вышедшие на замену Кристофер Мартинс, Руслан Литвинов и Антон Заболотный остались без оценок.
Источник: «Коммент.Шоу»