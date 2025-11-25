Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над «Торпедо»

Талалаев прокомментировал кубковую победу «Балтики» над «Торпедо»

Сегодня, 20:55

Главный тренер «Балтики» Андрей Талалаев подвел итоги выигранного матча с «Торпедо».

  • Калининградцы победили на выезде со счетом 2:0.
  • Они прошли во 2-й этап 1/4 финала Пути регионов FONBET Кубка России.

– Я рад, что мы выполнили задачу. Кто‑то говорит, что мы делим матчи на важные и неважные, но мы играем в каждом матче на победу, «Ростех», руководство ставит задачи, мы их решаем.

Поблагодарил ребят. Перед нами ставится задача играть каждый матч на победу, и хорошо, что пацаны слышат. Совпало, что две игры подряд на искусственном поле. Ответ дали пацаны, которые получали недостаточно игрового времени.

Сидел на трибуне. Есть у меня намоленные места тут. Корректировки особо не вносили, старались. Результат приходит от качества футбола. Все ребята играют в качественный футбол, идем вперед, несмотря на близость отпуска.

Эти матчи особенно показывают, как накопилась усталость. После «Оренбурга» сказал, что надо решать проблемы с позиционным нападением. Мы их решали. Есть чувство удовлетворения, но есть и желание двигаться вперед.

Разговаривали с руководством. Понятно, что надо ставить задачи. Проверка будет через пять дней очень серьезная против «Спартака».

Мне кажется, нас всe равно недооценивают. И ребята пока, может, и не звезды у нас, но по качеству работы они показывают отличный футбол и сильно прогрессируют.

Пусть продолжают считать, что мы простые моряки и колхозники, а мы просто будем делать свою работу», – сказал Талалаев.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Балтика Торпедо Талалаев Андрей
