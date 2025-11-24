«Зенит» не упомянул «Спартак» в заявлении о смерти Симоняна

Пресс-служба «Зенита» выразила соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна.

«На 100-м году жизни не стало легенды отечественного футбола и первого вице-президента РФС Никиты Симоняна.

«Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Павловича», – написали петербуржцы.