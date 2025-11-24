«Зенит» не упомянул «Спартак» в заявлении о смерти Симоняна

Пресс-служба «Зенита» выразила соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна.
«На 100-м году жизни не стало легенды отечественного футбола и первого вице-президента РФС Никиты Симоняна.
«Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Павловича», – написали петербуржцы.
- Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
- В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
- 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.
Источник: телеграм-канал «Зенита»