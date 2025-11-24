Введите ваш ник на сайте
  «Зенит» не упомянул «Спартак» в заявлении о смерти Симоняна

Сегодня, 10:37
12

Пресс-служба «Зенита» выразила соболезнования в связи со смертью Никиты Симоняна.

«На 100-м году жизни не стало легенды отечественного футбола и первого вице-президента РФС Никиты Симоняна.

«Зенит» выражает искренние соболезнования родным и близким Никиты Павловича», – написали петербуржцы.

  • Симонян – лучший бомбардир в истории «Спартака». Он выступал за московский клуб с 1949 по 1959 год и забил 160 голов.
  • В 1956 году он стал олимпийским чемпионом в составе сборной СССР.
  • 12 октября Симоняну исполнилось 99 лет.

Еще по теме:
Черчесов высказался о смерти Симоняна: «Большая потеря для мирового футбола»
Реакция Губерниева на смерть Симоняна
99-летний Симонян умер из-за несчастного случая
Источник: телеграм-канал «Зенита»
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Симонян Никита
bset
1763972084
А надо было так: "На 100-м году жизни клуба не стало совести у Медведева и он решил перенести юбилей на другой сезон" Легенда российского футбола ушел из жизни. Выдающийся человек. Но Зенит смог и тут опозориться. Это талант
andr45
1763974548
Так, в «Zénite», впрочем, как и в Санкт-Петербурге даже и не подозревают о том, кто такой СИМОНЯН) А слово «СПАРТАК» вызывает у них приступы анафилаксии и/или эпилепсии. Что взять с них, убогих?)
SLADE2019
1763974956
Какой клуб, такие у него и фанаты. Одним словом - *********.
BRO_football
1763975814
Хах, как интересно. Для Зенита Симонян в первую очередь вице-президент РФС. А для остальных клубов - лучший бомбардир в истории Спартака.
S 1922
1763978438
Говнопроэкт позорный.
Айболид
1763979064
"Парад" возмущённых идиотов в комментариях . Визгливых ,истеричных идиётов . Если бы они действительно испытывали сейчас хотя бы толику скорби по поводу смерти Симоняна ,они на подобные вбросы редакторов сайта , не обращали бы внимание . А так ,они просто пользуются случаем , чтобы покидаться своим калом в Зенит и ВЕЛИКИЙ ГОРОД НА НЕВЕ . Стыдно за это хрюкающее стадо !
Айболид
1763980007
Не стало Никиты Павловича Симоняна. Легенде советского футбола было 99 лет. ПФК ЦСКА выражает искренние соболезнования родным и близким», - говорится в публикации «армейского» клуба. ЕВРО-ФУТБОЛ.Ру: https://www.euro-football.ru/article/29/1006069628_cska_vyirazil_soboleznovaniya_v_svyazi_so_smertyu_simonyana Где же здесь упоминаие о Спартаке ? Ай-я-яй . Какие же всё таки лицемерные мрази эти нелюбители Зенита .
Айболид
1763980781
В связи со смертью легенды отечественного футбола соболезнования родным и близким выразил тульский «Арсенал»: «Он был олицетворением побед отечественного футбола для многих поколений болельщиков в нашей стране. Его оптимизм и активная деятельность восхищали и были примером для всех поклонников спорта. Никита Павлович останется в нашей памяти и наших сердцах как один из самых нестандартных футболистов и как человек, который любил футбол больше всего на свете. Нам очень сильно вас будет не хватать» ГДЕ ?! Где упомиание ? .у.к.и. лицемерные !
