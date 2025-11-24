Ближайшие матчи РПЛ и Кубка России начнутся с минуты молчания

В РФС сообщили, что ближайшие матчи начнутся с минуты молчания в память о Никите Симоняне. Он ушел из жизни накануне.

«Все ближайшие матчи кубка, РПЛ и Футбольной национальной лиги будут посвящены памяти Никиты Симоняна. Игры начнутся с минуты молчания», – информирует РФС.