Тренер «Спартака» объяснил, зачем команда копирует «ПСЖ»

Вадим Романов, врио главного тренера «Спартака», прокомментировал необычное начало матча с ЦСКА (1:0).

«Спартак» разыграл мяч с центра поля в стиле «ПСЖ».

– Начальный удар Умярова с центра поля – это что-то похожее на начало «ПСЖ» при Луисе Энрике. Дайте ваши комментарии по этому поводу.

– Видите, вы все знаете. Да, что касается начала игры, нам нужно было дать посыл о том, что это домашнее дерби, мы хотим доминировать, хотим перевести игру сразу на чужую половину поля. В этом был месседж. Получилось так, как получилось. Отсылки к «ПСЖ» здесь на самом деле имеют место быть.