Примера. «Барселона» крупно победила в класико (4:0) в 1-м матче после возвращения на «Камп Ноу»

«Барселона» в 13-м туре Примеры крупно обыграла «Атлетик». Дубль оформил Ферран Торрес.

Это был первый матч каталонцев на реконструированном «Камп Ноу».

С 54-й минуты «Атлетик» был в меньшинстве после удаления Ойяна Сансета.

Встречи «Барселоны» и «Атлетика» называют в Испании класико, поскольку наряду с «Реалом» это единственные команды, которые ни разу не вылетали из Примеры.

«Барселона» лидирует в Примере. «Атлетик» занимает восьмую строчку.