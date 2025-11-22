Введите ваш ник на сайте
  • Примера. «Барселона» крупно победила в класико (4:0) в 1-м матче после возвращения на «Камп Ноу»

Примера. «Барселона» крупно победила в класико (4:0) в 1-м матче после возвращения на «Камп Ноу»

Сегодня, 20:21

«Барселона» в 13-м туре Примеры крупно обыграла «Атлетик». Дубль оформил Ферран Торрес.

Это был первый матч каталонцев на реконструированном «Камп Ноу».

С 54-й минуты «Атлетик» был в меньшинстве после удаления Ойяна Сансета.

Встречи «Барселоны» и «Атлетика» называют в Испании класико, поскольку наряду с «Реалом» это единственные команды, которые ни разу не вылетали из Примеры.

«Барселона» лидирует в Примере. «Атлетик» занимает восьмую строчку.

Испания. Примера. 13 тур
Барселона - Атлетик - 4:0 (1:0)
Голы: 1:0 - Р. Левандовски, 4; 2:0 - Ф. Торрес, 45+3; 3:0 - Ф. Лопес, 48; 4:0 - Ф. Торрес, 90+1.
Удаления: нет - О. Сансет, 54.
Таблица турнира Календарь турнира

Президенту Ла Лиги грозит увольнение из-за «Барселоны» 4
Флик ответил, нужен ли ему Месси в «Барселоне» 1
Президент «Барселоны» объяснил, почему Месси не вернется в клуб 1
Источник: «Бомбардир»
Испания. Примера Атлетик Барселона
