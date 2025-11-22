Примера. «Барселона» крупно победила в класико (4:0) в 1-м матче после возвращения на «Камп Ноу»

«Барселона» в 13-м туре Примеры крупно обыграла «Атлетик». Дубль оформил Ферран Торрес.
Это был первый матч каталонцев на реконструированном «Камп Ноу».
С 54-й минуты «Атлетик» был в меньшинстве после удаления Ойяна Сансета.
Встречи «Барселоны» и «Атлетика» называют в Испании класико, поскольку наряду с «Реалом» это единственные команды, которые ни разу не вылетали из Примеры.
«Барселона» лидирует в Примере. «Атлетик» занимает восьмую строчку.
Испания. Примера. 13 тур
Барселона - Атлетик - 4:0 (1:0)Таблица турнира Календарь турнира
Голы: 1:0 - Р. Левандовски, 4; 2:0 - Ф. Торрес, 45+3; 3:0 - Ф. Лопес, 48; 4:0 - Ф. Торрес, 90+1.
Удаления: нет - О. Сансет, 54.
Источник: «Бомбардир»