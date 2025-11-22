Комментарий нового тренера «Спартака» перед дерби с ЦСКА

Вадим Романов, врио главного тренера «Спартака», высказался перед матчем 16-го тура РПЛ против ЦСКА.
– Случилось так, как случилось. Время на раскачку не было, сразу приступили к работе.
– Стресс был?
– Футбол всегда сопряжен со стрессом. Больше это было интересно. Приключение, скажем так.
– На чем делали главный акцент?
– Безусловно, ломать ничего не нужно. Мы подтянули определенные моменты. Главное было сплотить коллектив перед важной игрой.
- Начало матча – в 16:45 мск.
- ЦСКА лидирует в таблице, «Спартак» отстает на 8 очков.
- В 1-м круге ЦСКА победил дома со счетом 3:2.
Источник: «Матч ТВ»