Комментарий нового тренера «Спартака» перед дерби с ЦСКА

Вадим Романов, врио главного тренера «Спартака», высказался перед матчем 16-го тура РПЛ против ЦСКА.

– Случилось так, как случилось. Время на раскачку не было, сразу приступили к работе.

– Стресс был?

– Футбол всегда сопряжен со стрессом. Больше это было интересно. Приключение, скажем так.

– На чем делали главный акцент?

– Безусловно, ломать ничего не нужно. Мы подтянули определенные моменты. Главное было сплотить коллектив перед важной игрой.