Комментарий нового тренера «Спартака» перед дерби с ЦСКА

Сегодня, 16:08
2

Вадим Романов, врио главного тренера «Спартака», высказался перед матчем 16-го тура РПЛ против ЦСКА.

– Случилось так, как случилось. Время на раскачку не было, сразу приступили к работе.

– Стресс был?

– Футбол всегда сопряжен со стрессом. Больше это было интересно. Приключение, скажем так.

– На чем делали главный акцент?

– Безусловно, ломать ничего не нужно. Мы подтянули определенные моменты. Главное было сплотить коллектив перед важной игрой.

  • Начало матча – в 16:45 мск.
  • ЦСКА лидирует в таблице, «Спартак» отстает на 8 очков.
  • В 1-м круге ЦСКА победил дома со счетом 3:2.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Романов Вадим
Комментарии (2)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
хрю-хрю
1763817024
ТБ 2,5 дайте - и я буду доволен. По крайней мере, поставил на это.
Ответить
Интерес
1763817201
Удачи после 17 тура!
Ответить
  • Читайте нас: 