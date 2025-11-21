Черданцев назвал фаворита дерби «Спартак» – ЦСКА

Комментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от матча «Спартак» – ЦСКА.

– «Спартак» после ухода Деяна Станковича считается фаворитом в дерби?

– Это игра после паузы на сборные, что является определяющим фактором, кто в каком состоянии вернулся. Много вопросов к физическому состоянию игроков, кто откуда прилетел, кто со своей сборной сколько сыграл. Всегда плохо, когда такие матчи, как дерби, назначаются после игр сборных. Половина футболистов приехали, не имея полноценной подготовки к игре. Другой вопрос, когда после предыдущей паузы на игры сборной всe смотрелись прилично. Помню, что мы в эфире с Писаревым хвалили тренерский штаб сборной, потому что все игроки выглядели очень прилично. Если вспомните, то тогда «Локомотив» обыграл ЦСКА. И почти все команды выглядели хорошо.