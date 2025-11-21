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Черданцев назвал фаворита дерби «Спартак» – ЦСКА

21 ноября 2025, 12:27
6

Комментатор Георгий Черданцев поделился ожиданиями от матча «Спартак» – ЦСКА.

– «Спартак» после ухода Деяна Станковича считается фаворитом в дерби?

– Это игра после паузы на сборные, что является определяющим фактором, кто в каком состоянии вернулся. Много вопросов к физическому состоянию игроков, кто откуда прилетел, кто со своей сборной сколько сыграл. Всегда плохо, когда такие матчи, как дерби, назначаются после игр сборных. Половина футболистов приехали, не имея полноценной подготовки к игре. Другой вопрос, когда после предыдущей паузы на игры сборной всe смотрелись прилично. Помню, что мы в эфире с Писаревым хвалили тренерский штаб сборной, потому что все игроки выглядели очень прилично. Если вспомните, то тогда «Локомотив» обыграл ЦСКА. И почти все команды выглядели хорошо.

  • Матч 16-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА пройдет 22 ноября.
  • ЦСКА занимает 1-е место с 33 очками, «Спартак» идет на 6-й строчке (25 очков).

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Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига ЦСКА Спартак Черданцев Георгий
Комментарии (6)
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sochi-2013
1763718175
Так кто фаворит, и зачем Станковича притянули? Исходя из турнирной таблицы, мне бы желать победы Спартаку, но после позорного (с их стороны) увольнения Деяна, посмотрел бы и на разгром.
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DMитрий
1763718718
Черданцев по видимому назвал фаворита дерби, но бомбардир решил оставить только заголовок, без информации по тексту. Ну вообщем как это часто у них бывает. Сайт-то ИНФОРМАТИВНЫЙ!
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andr45
1763720802
Кто фаворит?) КАРАСЕВ, КАЗАРЦЕВ, ЛЕВНИКОВ легко обыграют «Спартак»)) ДЮКОВ подобрал хорошую судейскую компашку для матча)
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BVG4
1763728373
Ау, бомардир! Заголовок должен был звучать так: Черданцев НЕ назвал фаворита дерби «Спартак» – ЦСКА
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boris63
1763730756
Главное, чтобы фаворитом не был Карасев.
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