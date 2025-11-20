Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Матчи Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Украина Казахстан Беларусь МЛС Турция Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Батраков Месси Роналду Мбаппе Ямаль Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • В РФС подтвердили, что судья ошибся против «Зенита» в кубковом матче с «Динамо»

В РФС подтвердили, что судья ошибся против «Зенита» в кубковом матче с «Динамо»

Сегодня, 21:09
3

Судейский департамент РФС разобрал спорное решение арбитра в игре «Зенит» – «Динамо».

  • Матч судил Егор Егоров из Нижнего Новгорода.
  • Он не назначил пенальти на 44-й минуте за то, что динамовец Николас Маричаль в собственной штрафной потянул за футболку зенитовца Жерсона.
  • В итоге столичная команда выиграла первый четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 3:1.

«Обороняющийся игрок без попытки сыграть в мяч тянет соперника за майку. Данным действием он не позволяет сопернику продолжить контролировать мяч. Арбитр ошибочно не назначил пенальти. ВАР ошибочно не вмешался в игровой эпизод», – говорится в судейском разборе эпизода.

Еще по теме:
Титов не включил «Спартак» в число претендентов на чемпионство
«У меня есть большие вопросы»: реакция Мостового на признание его однофамильца «Джентльменом года» 14
Оскорблявший «Спартак» Андрей Мостовой стал «Джентльменом года» 51
Источник: РФС ТВ
Россия. Кубок Зенит Динамо Егоров Егор
Рекомендуем
Комментарии (4)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
andrej-lucevich
1763664305
поздно кулаками махать
Ответить
Айболид
1763666232
Лукойловкий судейка орудовал .
Ответить
andrei-sarap-yandex
1763668467
ВАР тоже ошибся ?? СУДЬИ специально топят ЗЕНИТ с прошлого года ...подарили судьи чемпионство КРАСНОДАРУ ...ГАЛИЦКИЙ больше заплатил судьям и АГАЛАРОВу за специально незабитый пенальти против БЫКОВ ...ЛЕВНИКОВ продажный надо его через детектор провеоить за помощь КРАСНОДАРУ....ДОЛОЙ ЛИМИТ...
Ответить
DMитрий
1763669111
Арбитр ошибочно не назначил пенальти. ВАР ошибочно не вмешался в игровой эпизод. Арбитр контролирует матч, ВАР контролирует арбитра, где орган, который контролирует ВАР? Третьим будешь?
Ответить
Главные новости
Геркус дал совет «Спартаку» насчет выбора нового тренера
22:56
Три игрока зимой покинут «Локомотив»
22:34
ФотоФутболисты «Спартака» поработали на заправке перед дерби с ЦСКА
22:10
2
Игрок «Спартака» – об отставке Станковича: «Команда была в шоке»
21:35
1
Демократическая партия США отреагировала на встречу Трампа с Роналду
21:21
В РФС подтвердили, что судья ошибся против «Зенита» в кубковом матче с «Динамо»
21:09
4
Мостовой может пройти стажировку в «Спартаке-2»
20:44
Лещенко ответил, какого тренера хочет видеть в «Динамо»
20:33
1
Ловчев открестился от тренерской работы: «Вы чего, умом тронулись?»
20:08
9
Головин готов перейти из «Монако» только в «Реал» или «Барселону»
19:45
5
Все новости
Все новости
В РФС подтвердили, что судья ошибся против «Зенита» в кубковом матче с «Динамо»
21:09
4
КДК рассмотрит скандирование оскорблений болельщиками «Зенита», «Спартака» и «Локомотива»
10 ноября
1
ФотоДвойник Путина посетил матч «Спартака»
8 ноября
5
Спартаковец Денисов опередил Титова по важному показателю
7 ноября
5
Рабинер прокомментировал яркую победу «Спартака» над «Локо»
7 ноября
1
Титов сказал, есть ли у Станковича неприкосновенность до зимы после победы над «Локомотивом»
7 ноября
6
Игру «Спартака» назвали великолепной
7 ноября
8
Радимов похвалил игру «Спартака» против «Локомотива»
7 ноября
1
Григорян заявил о мании величия у Станковича
7 ноября
8
Лапочкин указал на судейскую ошибку против «Спартака» в дерби с «Локомотивом»
7 ноября
12
Станкович оценил кубковую победу «Спартака» над «Локомотивом»
6 ноября
17
ВидеоПомазун высказался об отраженном пенальти Батракова
6 ноября
4
Станкович: «Я готов к увольнению из «Спартака» – очень устал и хочу к семье»
6 ноября
38
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
6 ноября
Кубок России. «Спартак» в первом четвертьфинале Пути РПЛ победил «Локомотив» – 3:1!
6 ноября
120
ФотоТюкавин – о баннере болельщиков «Зенита»: «Просто посмеялся»
6 ноября
12
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Локомотив»: 6 ноября
6 ноября
3
Семин назвал клуб, который чаще других засуживают в России
6 ноября
17
Тюкавин прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом»
6 ноября
1
Мостовой назвал фаворита в матче «Спартак» – «Локомотив»
6 ноября
11
Григорян оценил кубковое поражение «Зенита» от «Динамо»
6 ноября
Семак ответил, почему «Зенит» сделал шесть замен в матче с «Динамо»
6 ноября
4
ВидеоКарпин обратился к болельщикам «Динамо»
6 ноября
3
Газизов прокомментировал кубковую победу «Динамо Мх» над ЦСКА
6 ноября
Семак объяснил, почему Вендел не сыграл с «Динамо»
6 ноября
2
Лапочкин указал на судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
6 ноября
14
Сергеев – в одном голе от бомбардирского рекорда Кубка России
6 ноября
Семак – о судействе в игре с «Динамо»: «Наверное, мстят за что‑то»
6 ноября
14
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 