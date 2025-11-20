В РФС подтвердили, что судья ошибся против «Зенита» в кубковом матче с «Динамо»

Судейский департамент РФС разобрал спорное решение арбитра в игре «Зенит» – «Динамо».

Матч судил Егор Егоров из Нижнего Новгорода.

Он не назначил пенальти на 44-й минуте за то, что динамовец Николас Маричаль в собственной штрафной потянул за футболку зенитовца Жерсона.

В итоге столичная команда выиграла первый четвертьфинал Пути РПЛ FONBET Кубка России со счетом 3:1.

«Обороняющийся игрок без попытки сыграть в мяч тянет соперника за майку. Данным действием он не позволяет сопернику продолжить контролировать мяч. Арбитр ошибочно не назначил пенальти. ВАР ошибочно не вмешался в игровой эпизод», – говорится в судейском разборе эпизода.