Бубнов предложил себя на пост главного тренера «Динамо», Мостовой стал бы помощником

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов ответил на вопрос, согласился бы он работать главным тренером бело-голубых.
– Пошeл бы, да. Но такой тренерский штаб бы собрал, блин. У меня бы и Царь [Александр Мостовой] был, и Шалимов, и все бы были.
– Они спартаковцы.
– Какая разница? В конце концов, и Кобелева бы пригласили бы. Гусева с Паршивлюком не было бы. Ну не тот уровень, понимаешь. Вот. Задача-то какая сейчас? Уже не выиграют ни Кубок, ни чемпионат. Задач никаких нету. А за год мы бы подготовили, игрочков бы подкупили, пригласили. Из академии возьмeм. Выставим игру, принципы игры.
– Кто должен быть тренером «Динамо»? Российский специалист или иностранец?
– Может быть как российский, так и иностранец.
– Кого бы вы позвали в нынешнее «Динамо»?
– Себя, я уже ответил.
- 17 ноября «Динамо» объявило об отставке Валерия Карпина с поста главного тренера команды.
- Бубнов завершил тренерскую карьеру в 2004 году. Он был главным тренером «Динамо-Газовика», «Славии Мозырь» (Беларусь), «Фабуса» и «Икара». Также Бубнов был ассистентом в «Ред Стар» (Франция), скаутом в «Динамо-Газовике» и «Динамо К» (Украина).