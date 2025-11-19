Бубнов предложил себя на пост главного тренера «Динамо», Мостовой стал бы помощником

Бывший защитник «Спартака» и «Динамо» Александр Бубнов ответил на вопрос, согласился бы он работать главным тренером бело-голубых.

– Пошeл бы, да. Но такой тренерский штаб бы собрал, блин. У меня бы и Царь [Александр Мостовой] был, и Шалимов, и все бы были.

– Они спартаковцы.

– Какая разница? В конце концов, и Кобелева бы пригласили бы. Гусева с Паршивлюком не было бы. Ну не тот уровень, понимаешь. Вот. Задача-то какая сейчас? Уже не выиграют ни Кубок, ни чемпионат. Задач никаких нету. А за год мы бы подготовили, игрочков бы подкупили, пригласили. Из академии возьмeм. Выставим игру, принципы игры.

– Кто должен быть тренером «Динамо»? Российский специалист или иностранец?

– Может быть как российский, так и иностранец.

– Кого бы вы позвали в нынешнее «Динамо»?

– Себя, я уже ответил.