Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Новости Бонусы Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»

Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»

Сегодня, 19:47
7

Уже бывший главный тренер «Спартака» Деян Станкович опубликовал обращение по случаю отставки.

«Я был горд работать в «Спартаке» – от первой до последней секунды. Что-то у нас получилось, что-то – нет, но я могу сказать точно: «Спартак» – главный клуб в России. Это то, что было и будет под моей кожей. Москва стала моим домом, а «Спартак» навсегда останется в моем сердце.

Я желаю «Спартаку» стабильности, чтобы клуб всегда оставался сильным, несмотря ни на что, и был готов сражаться до конца. Я хочу поблагодарить фанатов, болельщиков «Спартака» за поддержку, за то, как они гнали нас вперед на поле и за его пределами, как верили в команду и готовы были отдать все за красно-белые цвета. «Спартак» для них – это жизнь!

Благодарю сотрудников клуба за профессионализм, за отношение к делу, за поддержку и помощь. Работа в «Спартаке» – это непросто, но каждый из них всегда проявлял свои лучшие качества, чтобы клуб становился сильнее.

Я говорю огромное спасибо игрокам. Парни, я был счастлив быть вашим тренером. Вы всегда отдавались игре, вы были профессионалами, и я рад, что ваши сердца горели. Мы прошли хороший путь со взлетами и падениями, но с гордо поднятой головой. И эта команда действительно сделала очень многое. Вы заслужили называться лучшими.

«Спартак» – это больше чем клуб. И я уверен, что у красно-белых – большое будущее. Пусть все получится. Желаю «Спартаку» побед!

Ваш Деян Станкович».

  • Станкович был в «Спартаке» с лета 2024 года.
  • Контракт был рассчитан до 2027 года.
  • В ближайшем туре РПЛ «Спартак» примет ЦСКА.

Еще по теме:
⚡️ «Спартак» уволил Станковича 19
«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом 34
Семин призвал журналистов изменить отношение к Станковичу 4
Источник: официальный сайт «Спартака»
Россия. Премьер-лига Сербия. Суперлига Спартак Станкович Деян
Комментарии (7)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
kvm
1762880013
и засунул поглубже котлету...
Ответить
oyabun
1762880203
Даже немного жаль. Станкович хороший позитивный мужик. Но результаты вещь упрямая. При этом наборе игроков болтаться на 6-м месте недопустимо. Не срослось..
Ответить
NewLife
1762880480
Спасибо, Деян, за правду, честность и достоинство с которыми ты боролся против местных жополизов. Ты настоящий мужик, удачи тебе в будущем !
Ответить
Иван Петров 1986
1762880549
Жаль... У нас, чтобы быть успешным, нужно быть хитрым и подлым.
Ответить
Цугундeр
1762881164
Прощание славянки (перевод с итальянского))
Ответить
slavа0508
1762882748
Удачи Диан . не получилось в Спартаке бывает ...
Ответить
FFR
1762883650
Спартаку нужен более сильный тренер, тренер победитель.
Ответить
Главные новости
Мостовой высказался об увольнении Станковича из «Спартака»
20:59
Позиция Юрана насчет назначения в «Спартак»
20:45
5
Реакция «Фратрии» на увольнение Станковича из «Спартака»
20:11
2
Трогательное обращение Станковича после увольнения из «Спартака»
19:47
7
«Спартак» сообщил, кто будет готовить команду к дерби с ЦСКА
19:41
10
Фото⚡️ «Спартак» уволил Станковича
19:31
52
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
5
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
4
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Все новости
Все новости
Ловчев прокомментировал отставку Станковича из «Спартака»
20:29
2
Гурцкая прокомментировал возможное назначение Слуцкого в «Спартак»
19:08
5
Игрок «Динамо» одновременно «подкатывал» к российской поп-звезде и ее дочери
18:59
1
Генич назвал российского игрока, которого взял бы с собой в купе до Дальнего Востока
18:35
4
55 главных талантов российского футбола
18:13
5
Карпин назвал 2 причины, почему не поедет на ЧМ-2026
17:51
4
ФотоОбнаружилась та самая девушка, с которой динамовец Нгамале совершил скандальную измену
17:39
15
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Transfermarkt
17:35
1
Игрок «Динамо» заявил, что Карпин его «достал»
17:16
2
«Трахал тебя в рот, вонючка»: расшифровка скандального диалога Станковича с грозненским журналистом
17:05
39
Карпин оценил свой тренерский уровень в сравнении с временами работы в «Спартаке»
16:36
1
Генич оценил вероятность вылета «Динамо» при Карпине
16:35
1
Опубликована сборная 15-го тура РПЛ по версии WhoScored
16:29
3
Россиянка, которой изменил динамовец Нгамале, честно призналась, чем ее покорил камерунец
16:20
7
Агент высказался об интересе «Порту» к Батракову
16:12
1
Карпин оценил шансы выполнить задачу на сезон с «Динамо» – выиграть трофей
16:05
Акинфеев объяснил, почему не устарел как футболист
15:54
6
Семин призвал журналистов изменить отношение к Станковичу
15:45
4
ФотоСимволическая сборная 15-го тура РПЛ по версии Радимова
15:43
3
Агент Малкома сказал, вернется ли игрок в «Зенит»
15:32
3
Аршавин назвал условие для увольнения Станковича из «Спартака»
15:05
4
Карпин оценил шансы Батракова заиграть в «ПСЖ»
14:50
Генич определил главную звезду российского футбола за все годы
14:35
3
Карпин сказал, может ли Мостовой перейти в «Динамо» или «Спартак»
14:20
6
Названа сумма, которую «Динамо» предложит за защитника сборной России
13:48
1
Дзюба сформулировал динамовскую проблему при Карпине
13:45
1
«Мне все равно»: Черданцев ответил на претензии, что он ангажирован «Зенитом» и «Газпромом»
13:35
6
Карпин хочет забрать Альбу из «Ростова»
13:27
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 