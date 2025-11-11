Карпин отреагировал на стычку Станковича с журналистом

Главный тренер сборной России Валерий Карпин прокомментировал конфликт Деяна Станковича с журналистом.

Сербский специалист после игры «Спартака» с «Ахматом» был недоволен вопросами журналиста «Матч ТВ» Адама Ахмадова и обвинил сотрудника канала в провокации.

– Деяна Станковича вывели вопросом про крики в адрес судей. Есть вопрос, который может вас вывести? И понимаете ли вы Станковича?

– Вывести может, но смотря в какой момент. Бывает, что тренеры срываются. Накипело. Может быть, после поражения Деян так бы не сказал, а после победы – говорит.