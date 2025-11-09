Семин оценил работу Карпина в «Динамо»

Юрий Семин высказался о результатах «Динамо» под руководством главного тренера Валерия Карпина.
- «Динамо» проиграло «Акрону» в 15-м туре РПЛ.
- Команда занимает 10-е место в турнирной таблице.
- Карпин выдал худший тренерский старт в «Динамо» за 19 лет.
«У любого тренера так: есть очки – положение в клубе твeрдое, мало очков – есть недовольство болельщиков, положение шаткое. Надо торопиться, поправлять дела «Динамо». Карпину необходимо производить какие-то изменения, чтобы ситуация менялась в лучшую сторону.
У «Динамо» хороший состав, они в состоянии бороться за чемпионство. Но при этом и не выигрывали ни разу. Это тоже создаeт дисбаланс в сторону неудач и не работает на руку.
Были в финале Кубка – и опять не выиграли. Таких шансов много не бывает, надо решать. Думаю, это оставляет определeнный шлейф неудач и мешает команде», – сказал Сeмин.
Источник: «Чемпионат»