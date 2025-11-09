Введите ваш ник на сайте
Семин оценил работу Карпина в «Динамо»

9 ноября, 17:21
3

Юрий Семин высказался о результатах «Динамо» под руководством главного тренера Валерия Карпина.

  • «Динамо» проиграло «Акрону» в 15-м туре РПЛ.
  • Команда занимает 10-е место в турнирной таблице.
  • Карпин выдал худший тренерский старт в «Динамо» за 19 лет.

«У любого тренера так: есть очки – положение в клубе твeрдое, мало очков – есть недовольство болельщиков, положение шаткое. Надо торопиться, поправлять дела «Динамо». Карпину необходимо производить какие-то изменения, чтобы ситуация менялась в лучшую сторону.

У «Динамо» хороший состав, они в состоянии бороться за чемпионство. Но при этом и не выигрывали ни разу. Это тоже создаeт дисбаланс в сторону неудач и не работает на руку.

Были в финале Кубка – и опять не выиграли. Таких шансов много не бывает, надо решать. Думаю, это оставляет определeнный шлейф неудач и мешает команде», – сказал Сeмин.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Динамо Семин Юрий Карпин Валерий
Комментарии (3)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1762698633
_ у Динамы был 4-5 состав, после Ростовского скрещивания и того ниже, а если учитывать ослабление тренерского мостика, то Динамо там, где и должно быть
Ответить
Интерес
1762702455
Какое "послевкусие" может быть у гастарбайтеров и перебежчиков, включая и тренеров?Они везде начинают жизнь заново, а не изучают историю клубов и не страдают по-прошлому.
Ответить
Vitaga
1762713573
скорей всего неладно с дисциплиной в команде. не выходит пока у Карпина наладить порядок. нет игровой дисциплины много косяков у игроков а также проблемы видимо и вне поля. недовольны некоторые изменениями введеные тренером. отсюда и отсутствие результата.
Ответить
