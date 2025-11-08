Игрок «Акрона» унизил «Динамо» после победы над ним

Полузащитник «Акрона» Максим Кузьмин поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

У «Акрона» забили Дмитрий Пестряков и Стефан Лончар.

Тольяттинцы опередили «Динамо» в таблице.

Кузьмин – воспитанник «Динамо».

– С чем связываете победу над «Динамо» и вообще удачную игру своей команды в последних матчах?

– У нас получился плохой отрезок, и нужно было начать хотя бы с ничьей. После этого мы встали на свой путь и идем им. Впереди еще три матча, которые нам нельзя проигрывать. Но лучше всего, конечно, три победы. Тогда мы обеспечим себе очень хороший отпуск.

– Откуда команда черпает такую уверенность: ничьи с «Зенитом» и «Локомотивом», победа над «Динамо»?

– У «Динамо» сейчас не лучший период. У такой команды, которая есть сейчас, нужно брать очки.