Игрок «Акрона» унизил «Динамо» после победы над ним

8 ноября, 23:41
9

Полузащитник «Акрона» Максим Кузьмин поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ против «Динамо» (2:1).

– С чем связываете победу над «Динамо» и вообще удачную игру своей команды в последних матчах?

– У нас получился плохой отрезок, и нужно было начать хотя бы с ничьей. После этого мы встали на свой путь и идем им. Впереди еще три матча, которые нам нельзя проигрывать. Но лучше всего, конечно, три победы. Тогда мы обеспечим себе очень хороший отпуск.

– Откуда команда черпает такую уверенность: ничьи с «Зенитом» и «Локомотивом», победа над «Динамо»?

– У «Динамо» сейчас не лучший период. У такой команды, которая есть сейчас, нужно брать очки.

Источник: «Евро-Футбол.Ру»
Россия. Премьер-лига Акрон Динамо Кузьмин Максим
Комментарии (9)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Боцман59rus
1762638456
_ у вас статьи и заголовки к ним пишут разные люди? ...если так, то пора бы им уже познакомиться
Ответить
acor94
1762639987
Не после победы, а во время игры. Там весь состав унижал ментов как хотел))
Ответить
Mirak92
1762641709
Редактор, сколько у тебя классов образования?
Ответить
рылы
1762641994
дезеув заголовки пишет, точно вам говорю.
Ответить
evgevg13
1762651561
Игрок Акрона:"У Динамо не лучший период " Ну унизил так унизил. Скорее "журналист" писавший заголовок унизил себя полной своей тупостью.
Ответить
Чилим.
1762653204
Игрок «Акрона» унизил «Динамо» после победы- заголовок. Полузащитник «Акрона» Максим Кузьмин поделился мнением о матче 15-го тура РПЛ против «Динамо»- текст. Полузащитник «Акрона»: «У такого «Динамо» нужно брать очки»-источник. Вы уж на бомбе не курите всякую дрянь, когда тупо передираете чужие мысли. Некрасиво получается.
Ответить
Прокс
1762683274
Хороший подарок перед днём Ментовским!!
Ответить
