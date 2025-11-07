Канчельскис объяснил, почему «Спартаку» следует оставить Станковича

Главный тренер «Динамо Бр» Андрей Канчельскис высказался о будущем Деяна Станковича, возглавляющего «Спартак».

– Нужен ли «Спартаку» новый тренер?

– Я думаю, что нет. В данной ситуации пусть доработает. Много что говорят, но он должен понимать, что пришел в «Спартак», в великий клуб. Он должен доработать до конца сезона и отдать должное «Спартаку».

Что сейчас изменится? Придет новый тренер, у него будет новое видение. Он ничего не изменит. Будут лозунги, крики, что будут бороться за чемпионство, но это только в следующем сезоне. Я, конечно, не руководитель, но мое мнение, что нужно дать ему доработать, как бы там ни было, какая бы ситуация сейчас ни была. Придет новый тренер: ни лучше, ни хуже не станет.

Надо было прощаться перед новым сезоном, тогда сказать ему «спасибо» за проделанную работу. На переправе машины не меняют, как говорится. Он должен понимать, что надо отработать контракт и доработать до конца сезона. Такая тренерская доля, она неблагодарная. Надо просто сделать всe, что должен для «Спартака».