Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы Бонусы букмекеров
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Лапочкин указал на судейскую ошибку против «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

Лапочкин указал на судейскую ошибку против «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

Сегодня, 00:35
1

Экс-арбитр РПЛ Сергей Лапочкин разобрал судейские решения Павла Кукуяна в матче «Спартак» – «Локомотив».

  • Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.
  • Спартаковцы выиграли домашний матч со счетом 3:1.
  • Его видеообзор можно посмотреть здесь.
  • Ответная встреча пройдет 26 ноября на «РЖД Арене».

«Матч был абсолютно под контролем Кукуяна, было много карточек. Он всe старался контролировать, но был назначенный и отмененный пенальти.

Начнем с Тимофеева. Мы видим, что идет удар, игрок идет блокировать, дальше ему мяч попадает в руку. Конечно, это не пенальти, Павел ошибся, но, слава богу, есть ВАР, который быстро исправил и правильно отменил этот 11-метровый удар. Я думаю, что Кукуяну показалось, что мяч попал напрямую в руку отставленную, и поэтому он назначил пенальти.

Следующий момент. У Баринова уже есть карточка, Кукуян находится в хорошей позиции, не фиксирует фол и не показывает вторую желтую карточку Баринову. Там был такой наступ с продиром. А, имея карточку, Баринов, конечно, должен был быть удален.

А счет был 3:0, и, наверное, игра на этом бы закончилась. С точки зрения двухматчевого противостояния игра приобрела другой оттенок, но с точки зрения правил игры Баринов, конечно, должен был быть удален.

Назначенный пенальти за игру рукой Тео Бонгонда. Мы видим, что это штрафной удар, который пробивает Баринов, и у Бонгонда правая рука отставлена. На каких‑то повторах показалось, что мяч попадает в ближнюю левую руку, но есть другой хороший повтор, который показывает, что мяч попадает в правую руку, которая увеличивает объем тела.

Кукуян, находясь в статике в хорошем положении, сам быстро назначает пенальти, абсолютно правильное и классное решение арбитра», – сказал Лапочкин.

Еще по теме:
Лапочкин указал на судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо» 11
Лапочкин разобрал спорный пенальти в матче «Динамо Мх» – ЦСКА 2
Лапочкин – об удалении Мелкадзе: «ВАР сходит с ума, это катастрофа» 6
Источник: «Матч ТВ»
Россия. Кубок Локомотив Спартак Лапочкин Сергей Кукуян Павел
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Юбиляр
1762465629
Рыло, ты где ?)... "Тащили, тащили" Спартак, а в результате вытащили Локо - дали таки шансик на реванш!))...
Ответить
Главные новости
Станкович готов к увольнению из «Спартака», Миранчук и Чалов могут сменить клуб, матч «Зенита» под угрозой и другие новости
01:23
Лига Европы. Ассист Оздоева помог ПАОКу разгромно победить, «Рома» обыграла «Рейнджерс» и другие результаты
00:59
Рейтинг главных фаворитов Лиги чемпионов от Goal после 4-го тура общего этапа
00:41
Лапочкин указал на судейскую ошибку против «Спартака» в дерби с «Локомотивом»
00:35
1
Экс-тренер сборной Португалии ответил на предложение «Спартака»
00:12
Игрок РПЛ претендует на попадание в символическую сборную года от ФИФА
Вчера, 23:48
Станкович оценил кубковую победу «Спартака» над «Локомотивом»
Вчера, 23:37
6
Аршавин отреагировал на попытку похищения Мостового
Вчера, 23:23
4
Галактионов прокомментировал поражение «Локомотива» от «Спартака»
Вчера, 23:00
2
Станкович: «Я готов к увольнению из «Спартака» – очень устал и хочу к семье»
Вчера, 22:17
15
Все новости
Все новости
Станкович оценил кубковую победу «Спартака» над «Локомотивом»
Вчера, 23:37
6
ВидеоПомазун высказался об отраженном пенальти Батракова
Вчера, 22:31
3
Станкович: «Я готов к увольнению из «Спартака» – очень устал и хочу к семье»
Вчера, 22:17
15
ВидеоОбзор матча «Спартак» – «Локомотив» голы и лучшие моменты (Видео)
Вчера, 21:35
Кубок России. «Спартак» в первом четвертьфинале Пути РПЛ победил «Локомотив» – 3:1!
Вчера, 21:34
104
ФотоТюкавин – о баннере болельщиков «Зенита»: «Просто посмеялся»
Вчера, 19:50
6
Стали известны стартовые составы на матч «Спартак» – «Локомотив»: 6 ноября
Вчера, 18:34
3
Семин назвал клуб, который чаще других засуживают в России
Вчера, 16:20
17
Тюкавин прокомментировал победу «Динамо» над «Зенитом»
Вчера, 13:53
Мостовой назвал фаворита в матче «Спартак» – «Локомотив»
Вчера, 13:45
11
Григорян оценил кубковое поражение «Зенита» от «Динамо»
Вчера, 12:12
Семак ответил, почему «Зенит» сделал шесть замен в матче с «Динамо»
Вчера, 10:50
4
ВидеоКарпин обратился к болельщикам «Динамо»
Вчера, 10:30
3
Газизов прокомментировал кубковую победу «Динамо Мх» над ЦСКА
Вчера, 10:20
Семак объяснил, почему Вендел не сыграл с «Динамо»
Вчера, 08:16
2
Лапочкин указал на судейскую ошибку в матче «Зенит» – «Динамо»
Вчера, 00:48
11
Сергеев – в одном голе от бомбардирского рекорда Кубка России
Вчера, 00:36
Семак – о судействе в игре с «Динамо»: «Наверное, мстят за что‑то»
Вчера, 00:24
14
Карпин объяснил замену Осипенко в перерыве матча с «Зенитом»
Вчера, 00:12
ВидеоЛапочкин разобрал спорный пенальти в матче «Динамо Мх» – ЦСКА
5 ноября
2
Семак прокомментировал кубковое поражение «Зенита» от «Динамо»
5 ноября
1
Карпин высказался о победе «Динамо» над «Зенитом»
5 ноября
6
ВидеоОбзор матча «Зенит» – «Динамо» голы и лучшие моменты (Видео)
5 ноября
1
Кубок России. «Зенит» дома проиграл «Динамо» – 1:3!
5 ноября
77
Видео«Динамо» забило «Зениту», воспользовавшись вратарской ошибкой Латышонка
5 ноября
7
Тренер «Динамо Мх» оценил кубковую победу над ЦСКА
5 ноября
1
Челестини прокомментировал кубковое поражение ЦСКА от «Динамо Мх»
5 ноября
2
ФотоФанаты «Зенита» красиво ответили на кричалку про позор российского футбола
5 ноября
35
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 