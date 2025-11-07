Лапочкин указал на судейскую ошибку против «Спартака» в дерби с «Локомотивом»

Экс-арбитр РПЛ Сергей Лапочкин разобрал судейские решения Павла Кукуяна в матче «Спартак» – «Локомотив».

Команды встречались в 1/4 финала Пути РПЛ FONBET Кубка России.

Спартаковцы выиграли домашний матч со счетом 3:1.

Его видеообзор можно посмотреть здесь.

Ответная встреча пройдет 26 ноября на «РЖД Арене».

«Матч был абсолютно под контролем Кукуяна, было много карточек. Он всe старался контролировать, но был назначенный и отмененный пенальти.

Начнем с Тимофеева. Мы видим, что идет удар, игрок идет блокировать, дальше ему мяч попадает в руку. Конечно, это не пенальти, Павел ошибся, но, слава богу, есть ВАР, который быстро исправил и правильно отменил этот 11-метровый удар. Я думаю, что Кукуяну показалось, что мяч попал напрямую в руку отставленную, и поэтому он назначил пенальти.

Следующий момент. У Баринова уже есть карточка, Кукуян находится в хорошей позиции, не фиксирует фол и не показывает вторую желтую карточку Баринову. Там был такой наступ с продиром. А, имея карточку, Баринов, конечно, должен был быть удален.

А счет был 3:0, и, наверное, игра на этом бы закончилась. С точки зрения двухматчевого противостояния игра приобрела другой оттенок, но с точки зрения правил игры Баринов, конечно, должен был быть удален.

Назначенный пенальти за игру рукой Тео Бонгонда. Мы видим, что это штрафной удар, который пробивает Баринов, и у Бонгонда правая рука отставлена. На каких‑то повторах показалось, что мяч попадает в ближнюю левую руку, но есть другой хороший повтор, который показывает, что мяч попадает в правую руку, которая увеличивает объем тела.

Кукуян, находясь в статике в хорошем положении, сам быстро назначает пенальти, абсолютно правильное и классное решение арбитра», – сказал Лапочкин.