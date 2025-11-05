Лига чемпионов. «Бавария» вдесятером победила «ПСЖ» в Париже (2:1)

«ПСЖ» потерпел домашнее поражение в 4-м туре общего этапа ЛЧ.

Парижане проиграли «Баварии» со счетом 1:2, проведя весь второй тайм в большинстве.

Луис Диас оформил дубль и получил красную карточку перед перерывом.

«Бавария» вышла в лидеры, опередив по дополнительным показателям «Арсенал».