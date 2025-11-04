«Барселона» продолжает следить за российским футболистом

Полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков по-прежнему входит в интересы «Барселоны».

Скаутский отдел каталонского клуба уверен, что у 20-летнего россиянина есть качества, которые могут соответствовать амбициям и задачам топ-команд ведущих европейских чемпионатов.

Предполагается, что зимой могут пройти первые контакты между «Барсой» и «Локо» по футболисту.