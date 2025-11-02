Введите ваш ник на сайте
Резкая речь Кордобы о судействе в матче со «Спартаком»

Вчера, 22:59
14

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба недоволен судейством в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

«Что хотите от меня услышать? У меня это даже вызывает смех, пусть меня остановят другим способом. Я очень горд за свою команду, партнeров по команде. На протяжении всего матча мы превосходили соперника, пока не сделали свою работу.

Почему должна активироваться условная дисквалификация? Не было ничего агрессивного, это игровые моменты. В первом [моменте] точно не было нарушения на жeлтую, во втором – не знаю. Никакой агрессии от меня не было.

Зачем мне говорить о судействе? Это могут наблюдать все. Защитник «Спартака» сфолил на мне четыре раза, и только после этого ему показали жeлтую. Мне же – за первое нарушение, второе – сразу удаление. Не буду говорить об этом, хватит. Пусть ослабят меня как-то иначе, в игровых эпизодах. Но хватит делать таким образом, судейством», – сказал Кордоба.

Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Краснодар Спартак Кордоба Джон Левников Кирилл
vvv123
1762116062
Да ладно, команда выиграла, Литвинову отомстил... Жизнь удалась!
Ответить
VVM1964
1762116079
Нарушение нарушению рознь, надо было сразу против тебя Литвинова ставить, глядишь тебя бы ещё первом тайме удалили !)))...
Ответить
Krasnodar 123
1762116807
Ву наиграл минимум на три желтые в первом тайме !!! Ну ладно надрали вам задницу валите домой !!! Шестое место не профукайте в следующем туре. Саламыч очень злой берегитесь!
Ответить
шахта Заполярная
1762126040
Так тебя в каждом матче удалять надо. ГРЯЗНО ИГРАЕШЬ.
Ответить
Niklas80
1762137218
Подвел команду снова.
Ответить
Литейный 4 (returned)
1762140844
Давно пора привыкнуть, что хряков тащат в каждом туре. В конце матча свисток аж чуть из штанов не выпрыгнул помогая антинародному позору. Гыгыгы
Ответить
FCSpartakM
1762151038
"пусть меня остановят другим способом"- чувак весь тайм рисовал фолы на Ву. Тупо весь тайм. Если бы Левников изначально установил рамки борьбы, то ты бы толком ничего не выиграл, но и вряд ли бы удалился
Ответить
qawzsexdr
1762151062
Погоди ещё, вскоре целую петицию выкатят в исполком, как их засудили.
Ответить
trener7
1762151192
А кому понравится, когда тебя всё время на поле пытаются ,,убить"?
Ответить
  • Читайте нас: 