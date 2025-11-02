Резкая речь Кордобы о судействе в матче со «Спартаком»

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба недоволен судейством в матче 14-го тура РПЛ против «Спартака» (2:1).

В поле судил петербуржец Кирилл Левников.

Кордобу удалили за 2 желтые карточки на 88-й минуте.

«Краснодар» лидирует в РПЛ.

«Что хотите от меня услышать? У меня это даже вызывает смех, пусть меня остановят другим способом. Я очень горд за свою команду, партнeров по команде. На протяжении всего матча мы превосходили соперника, пока не сделали свою работу.

Почему должна активироваться условная дисквалификация? Не было ничего агрессивного, это игровые моменты. В первом [моменте] точно не было нарушения на жeлтую, во втором – не знаю. Никакой агрессии от меня не было.

Зачем мне говорить о судействе? Это могут наблюдать все. Защитник «Спартака» сфолил на мне четыре раза, и только после этого ему показали жeлтую. Мне же – за первое нарушение, второе – сразу удаление. Не буду говорить об этом, хватит. Пусть ослабят меня как-то иначе, в игровых эпизодах. Но хватит делать таким образом, судейством», – сказал Кордоба.