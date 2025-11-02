Реакция фанатов «Зенита» на победу над «Локомотивом»

Крупное объединение болельщиков «Зенита» «Кафешка» опубликовало пост по итогам матча 14-го тура РПЛ против «Локомотива» (2:0).

Забили Педро и Андрей Мостовой.

«Зенит» отстает от 1-го места на очко.

Следующий соперник по РПЛ – «Крылья Советов».

«Саша Ерохин, кстати, сделал матч первым касанием – сразу голевая и поезд под откос.

Мастер, конечно.

Педро какой-то космический, очень нравится в этом сезоне.

Жерсон как будто осваивается – в это раз ближе к атаке, как просили коллеги в умных телеграм-каналах.

В целом, «Зенит» во втором тайме задушил «Локо» как иной комментатор в чате Кафешки – без Воробьева они местами напоминали тот самый «Зенит», который бездумно грузит на длинного, в надежде на что-то. Тренерскому штабу бы пересмотреть, как это со стороны выглядит, авось и дальше футбола раздадим.

Победа – приятно. Шесть очков против двух столичных клубов – еще приятнее. Но работы еще очень много. Очень», – написали болельщики.