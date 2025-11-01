В «Акроне» объяснили, почему Дзюба пропустит матч с «Ростовом»

Главный тренер «Акрона» Заур Тедеев высказался об отсутствии Артема Дзюбы в заявке на матч 14-го тура против «Ростова».
«Артем, к сожалению, после матча на довольно тяжелом поле [в Саранске] выбыл. По этой причине выпало сразу несколько игроков, в том числе и в другой команде («Локомотив»).
Мы надеемся, что Артем скоро поправится и будет готовиться к следующему матчу», – сказал Тедеев.
- Начало игры в Ростове-на-Дону – в 20:15 мск.
- Это 1-й матч сезона РПЛ, который Дзюба пропустит.
- У 37-летнего Артема 4 гола, 2 ассиста в сезоне РПЛ.
Источник: «Матч ТВ»