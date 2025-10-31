Назначение пенальти в ворота ЦСКА в кубковом матче признали ошибкой

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение ЦСКА по решениям арбитров в игре с «Акроном» в FONBET Кубке России.
Игра прошла 21 октября в Москве в рамках 6-го тура пути РПЛ и завершилась победой красно-синих со счетом 3:2.
Главным судьей встречи был Сергей Цыганок.
Момент по обращению ЦСКА
- Время по таймеру: 95-я минута.
- Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота ЦСКА после видеопросмотра.
- Решение комиссии: судья ошибочно назначил пенальти в ворота ЦСКА после видеопросмотра.
- Голосование: большинство голосов.
- Мотивировка: защитник ЦСКА Жоао Виктор в единоборстве с нападающим «Акрона» Жилсоном Беншимолом не нарушает правила игры. Контакт в ногах между игроками, произошедший при развороте нападающего, является игровым и ненаказуемым. В действиях защитника нет дополнительного движения, а нога нападающего движется навстречу сопернику. Мяч после отскока от ноги Жоао Виктора остаeтся под его контролем
Источник: официальный сайт РФС