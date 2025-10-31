Назначение пенальти в ворота ЦСКА в кубковом матче признали ошибкой

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращение ЦСКА по решениям арбитров в игре с «Акроном» в FONBET Кубке России.

Игра прошла 21 октября в Москве в рамках 6-го тура пути РПЛ и завершилась победой красно-синих со счетом 3:2.

Главным судьей встречи был Сергей Цыганок.

Момент по обращению ЦСКА