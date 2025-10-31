В РФС оценили решения судьи в пользу «Спартака» в матче с махачкалинским «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращения «Динамо Мх» по решениям рефери в матче со «Спартаком» в 6-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России. Главным арбитром встречи был Инал Танашев.

ЭСК РФС признал верными решения судьи в обоих моментах, по которым у махачкалинцы были вопросы. Игра проходила в Каспийске 21 октября. В ней красно-белые победили со счетом 3:1.

1. Момент по обращению «Динамо Мх».

Время по таймеру: 40-я минута.

Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Спартака».

Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака».

Голосование: единогласно.

Мотивировка: контакт мяча с рукой игрока «Спартака» Наиля Умярова в собственной штрафной площади не является наказуемым. Движение руки защитника было естественным и оправданным движением игрока при развороте своего тела. Со стороны игрока не было дополнительного движения руки к мячу.

2. Момент по обращению «Динамо Мх».