В РФС оценили решения судьи в пользу «Спартака» в матче с махачкалинским «Динамо»

Экспертно-судейская комиссия РФС рассмотрела обращения «Динамо Мх» по решениям рефери в матче со «Спартаком» в 6-м туре пути РПЛ FONBET Кубка России. Главным арбитром встречи был Инал Танашев.
ЭСК РФС признал верными решения судьи в обоих моментах, по которым у махачкалинцы были вопросы. Игра проходила в Каспийске 21 октября. В ней красно-белые победили со счетом 3:1.
1. Момент по обращению «Динамо Мх».
- Время по таймеру: 40-я минута.
- Суть обращения: проверка решения судьи не назначать пенальти в ворота «Спартака».
- Решение комиссии: судья правильно не назначил пенальти в ворота «Спартака».
- Голосование: единогласно.
- Мотивировка: контакт мяча с рукой игрока «Спартака» Наиля Умярова в собственной штрафной площади не является наказуемым. Движение руки защитника было естественным и оправданным движением игрока при развороте своего тела. Со стороны игрока не было дополнительного движения руки к мячу.
2. Момент по обращению «Динамо Мх».
- Время по таймеру: 77-я минута.
- Суть обращения: проверка решения судьи назначить пенальти в ворота «Динамо» после видеопросмотра.
- Решение комиссии: судья правильно назначил пенальти в ворота «Динамо» после видеопросмотра.
- Голосование: единогласно.
- Мотивировка: защитник «Динамо» Аларкон Мендоса в единоборстве с игроком «Спартака» Никитой Массалыгой совершает фол по неосторожности. Он бьeт по ноге соперника, который первым сыграл в мяч, влияя на возможность атакующего двигаться с мячом.
Источник: официальный сайт РФС