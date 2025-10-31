Введите ваш ник на сайте
Месси хочет лишить должности президента «Барселоны»

Сегодня, 18:55
1

Лионель Месси до сих пор обижен на президента «Барселоны» Жоана Лапорту.

Аргентинский нападающий считает, что его предали, не продлив контракт в 2021 году.

38-летний Месси собирается поддержать оппозицию на выборах президента «Барсы» через несколько месяцев [с 15 марта по 15 июня 2026-го].

Лео может отказаться от влияния на предвыборную гонку, если не увидит кандидата с реальным шансом на победу.

  • Месси – воспитанник «Барсы».
  • В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
  • Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
  • С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.

Источник: ABC
Испания. Примера США. МЛС Барселона Интер Майами Месси Лионель Лапорта Жоан
Комментарии (1)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Anton1969
1761933866
Месси прав!!!!
Ответить
Главные новости
Челестини прокомментировал победу ЦСКА над «Пари НН»
22:14
Черчесов сказал, готов ли он возглавить «Спартак»
21:45
3
РПЛ. ЦСКА одержал победу над «Пари НН»
20:58
23
Агент Батракова назвал условия продажи игрока «Локомотивом»
20:42
3
ФотоИгроки «Спартака» проехали на метро в годовщину знаменитого матча с «Интером»
19:50
7
Мешков закончил судейскую карьеру после дерби ЦСКА – «Спартак»
19:30
14
ВидеоЦСКА заменил игрока перед стартовым свистком матча с «Пари НН»
19:19
1
Мостовой шокирован летним новичком «Спартака»
19:07
6
Личку уволили из турецкого клуба через 4 месяца после назначения
18:33
2
Все новости
ФотоМбаппе вручили «Золотую бутсу»
16:29
1
Стало известно о решении «Барселоны» по суду с УЕФА
13:37
Алонсо высказался об инциденте с Винисиусом
13:20
1
У Ямаля вновь возникли проблемы со здоровьем
13:03
3
Щесны включил себя в топ-5 лучших вратарей в истории
00:31
4
Стало известно, извинился ли Винисиус перед Хаби Алонсо
Вчера, 21:59
1
Стало известно, что Ямаль мог сказать игроку «Реала» перед потасовкой в Эль Класико
Вчера, 17:28
ФотоВинисиус вернулся к бывшей девушке
Вчера, 15:05
2
Названа колоссальная сумма, которую «Реал» хочет отсудить у УЕФА
Вчера, 11:53
«Барселона» поедет зарабатывать в Перу, «Атлетико» – в Ливию
29 октября
1
Бубнов объяснил поражение «Барселоны» от «Реала» в Эль Класико
29 октября
«Реал» получил запрос по аренде Эндрика
29 октября
2
Винисиус продолжает обижаться на Хаби Алонсо
29 октября
Ключевой игрок «Барселоны» выбыл на три недели
29 октября
Винисиус сделал заявление о своем поведении в Эль Класико
29 октября
14
В «Реале» приняли решение по Винисиусу после его слов об уходе из клуба
29 октября
2
Игроки «Реала» недовольны Алонсо: подробности
29 октября
10
В «Сосьедаде» оценили выступление Захаряна – россиянин забил гол в Кубке Испании
29 октября
Мамаев раскритиковал Ямаля за игру в Эль Класико
29 октября
2
Ла Лига отчиталась, как болельщики «Реала» оскорбляли «Барселону»
28 октября
1
«Барселона» получила статус подозреваемой стороны в «деле Негрейры»
28 октября
2
Аршавин назвал сильные качества Захаряна
28 октября
2
«Барселона» и Мендеш разработали план по Ямалю
28 октября
1
18-летний Ямаль предложил подраться Винисиусу после Эль Класико
28 октября
3
Винисиус всерьез задумался об уходе из «Реала»
28 октября
3
Ямаль поставил черный фон на аватар после матча с «Реалом»
28 октября
Два игрока «Барсы» отписались от Карвахаля после Эль Класико
28 октября
3
