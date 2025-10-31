Месси хочет лишить должности президента «Барселоны»

Лионель Месси до сих пор обижен на президента «Барселоны» Жоана Лапорту.
Аргентинский нападающий считает, что его предали, не продлив контракт в 2021 году.
38-летний Месси собирается поддержать оппозицию на выборах президента «Барсы» через несколько месяцев [с 15 марта по 15 июня 2026-го].
Лео может отказаться от влияния на предвыборную гонку, если не увидит кандидата с реальным шансом на победу.
- Месси – воспитанник «Барсы».
- В структуру клуба он попал в 2000 году, за основную команду дебютировал в 2003-м.
- Игрок забил 672 гола и сделал 305 ассистов в 778 матчах.
- С каталонцами Лионель выиграл 35 трофеев.
Источник: ABC