Месси хочет лишить должности президента «Барселоны»

Лионель Месси до сих пор обижен на президента «Барселоны» Жоана Лапорту.

Аргентинский нападающий считает, что его предали, не продлив контракт в 2021 году.

38-летний Месси собирается поддержать оппозицию на выборах президента «Барсы» через несколько месяцев [с 15 марта по 15 июня 2026-го].

Лео может отказаться от влияния на предвыборную гонку, если не увидит кандидата с реальным шансом на победу.