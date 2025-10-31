Агент Хлусевича отреагировал на новость о желании игрока покинуть «Спартак»

Олег Мавренков, агент защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока во время зимнего трансферного окна.
Сообщалось, что 24-летний футболист недоволен количеством игровой практики, поэтому хочет отправиться в аренду.
«Нам ничего неизвестно об этих слухах. На данный момент Даниил игрок «Спартака». И он максимально сконцентрирован на предстоящих матчах команды. Что будет зимой, еще никому неизвестно», – сказал агент.
- В этом сезоне у Хлусевича 1 гол в 9 матчах за «Спартак».
- Его рыночная стоимость – 3 миллиона евро.
Источник: «Спорт-Экспресс»