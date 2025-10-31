Агент Хлусевича отреагировал на новость о желании игрока покинуть «Спартак»

Олег Мавренков, агент защитника «Спартака» Даниила Хлусевича, прокомментировал информацию о возможном уходе игрока во время зимнего трансферного окна.

Сообщалось, что 24-летний футболист недоволен количеством игровой практики, поэтому хочет отправиться в аренду.

«Нам ничего неизвестно об этих слухах. На данный момент Даниил игрок «Спартака». И он максимально сконцентрирован на предстоящих матчах команды. Что будет зимой, еще никому неизвестно», – сказал агент.