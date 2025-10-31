Жена Карпина сказала, на что готова пойти ради отказа от уборки дома

Дарья Карпина, жена главного тренера сборной России и «Динамо» Валерия Карпина, ответила на вопрос об уборке дома и наличии домработницы.

Он играла с подругой Евгенией Черновой в игру «Роскошный максимум или базовый минимум»

«Иметь домработницу? Слушай, ну как будто бы роскошный максимум, но в моeм случае у меня домработница только убирается. Готовлю я сама, глажу я сама, стираю сама. Только уборка – для меня это уже такой базовый минимум.

И я всe время говорю, что даже если, я не знаю, почему-то случится так, что вот мне придeтся ради этого продать почку, я лучше продам почку, но я не буду больше делать уборку у себя дома. Потому что я терпеть не могу все эти пылесосы и тряпки. Готовить – да, но убираться – нет», – сказала Карпина в видео, опубликованном на ее странице в соцсети.