Агент Матеуса Алвеса оценил возможность ухода игрока из ЦСКА

Лекка Де Камарго, агент полузащитника ЦСКА Матеуса Алвеса прокомментировал информацию о возможном уходе игрока из клуба.

«Мы постоянно получаем запросы об игроке, но никогда не получали официальных предложений о переходе его из ЦСКА! Мой партнер Джулиано Бертолуччи и я будем в Лондоне во время следующего международного перерыва и поговорим об этом! Я считаю, что сейчас не время думать об уходе из ЦСКА! ЦСКА играет очень важную роль в карьере Матеуса!» – сказал Де Камарго.

Ранее издание Trivela сообщило, что агенты 20-летнего бразильца уже начали работу над трансфером и наблюдают за интересом к футболисту со стороны европейских клубов.