Стали известны сроки восстановления Бабича после операции на крестах

Футбольный союз Сербии сообщил, что защитнику «Спартака» Срджану Бабичу потребуется не менее 6-8 месяцев на восстановление после операции на передней крестообразной связке колена.
Игроку в ходе хирургического вмешательства была проведена реконструкция.
«Футбольный союз Сербии желает нашему защитнику успешного выздоровления и скорейшего возвращения на поле», – говорится в сообщении.
- 29-летний Бабич провел 13 матчей за «Спартак» в этом сезоне.
- Он получил повреждение 18 октября в игре РПЛ с «Ростовом».