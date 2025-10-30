Стали известны сроки восстановления Бабича после операции на крестах

Футбольный союз Сербии сообщил, что защитнику «Спартака» Срджану Бабичу потребуется не менее 6-8 месяцев на восстановление после операции на передней крестообразной связке колена.

Игроку в ходе хирургического вмешательства была проведена реконструкция.

«Футбольный союз Сербии желает нашему защитнику успешного выздоровления и скорейшего возвращения на поле», – говорится в сообщении.