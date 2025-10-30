Введите ваш ник на сайте
  • Главная
  • Новости
  • Илья Ковальчук оценил предложение назначить Мостового в «Спартак»

Илья Ковальчук оценил предложение назначить Мостового в «Спартак»

Сегодня, 11:40
3

Бывший хоккеист «Спартака» и сборной России Илья Ковальчук оценил предложение назначить Александра Мостового главным тренером футбольного «Спартака».

– Футбольный «Спартак» то прощается с Деяном Станковичем, то оставляет его. Что же делать красно-белым с главным тренером?

– Этот «Спартак» тоже лихорадит. Но там странная ситуация. Лично мне Станкович как тренер очень симпатичен. Эмоциональный, харизматичный. Красно-белым именно такой и нужен.

Когда проводился матч в честь 10-летия арены, и мы сидели в раздевалке – мне показалось, что все пацаны – это очень сплоченная команда. И иностранцы, и русские – все хорошо общаются. Потому что в футболе часто бывает, что легионеры сами по себе держатся.

Но потом Станкович схватил дисквалификацию, пошли разговоры о сборной Сербии… Просто понять прессу всегда сложно.

И видно даже по спартаковцам – сейчас они с горем пополам обыграли «Оренбург» (1:0). С таким составом они, конечно, обязаны играть лучше.

Хотя я приходил на матч ЦСКА – «Спартак» (3:2). Игра получилась классная, и спартаковцы бились очень достойно.

– Но только шестое место в таблице РПЛ. Нужно Александра Мостового поставить главным тренером в «Спартак».

Хорошая идея. Мостовой уже давно хочет. И даже получил тренерскую лицензию. Я только двумя руками за.

Но надо посмотреть, что будет дальше со Станковичем. Его уход – это пока только слухи.

  • В этом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
  • «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 22 очками псле 13 туров.

Источник: «Матч ТВ»
Россия. Премьер-лига Спартак Мостовой Александр
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Интерес
1761815485
Мостового? ...задние тоже "хОчут"...
Ответить
alefreddy
1761828044
а еде он себя проявил?
Ответить
k611
1761829806
В РПЛ он может быть только помощником главного
Ответить
