Илья Ковальчук оценил предложение назначить Мостового в «Спартак»

Бывший хоккеист «Спартака» и сборной России Илья Ковальчук оценил предложение назначить Александра Мостового главным тренером футбольного «Спартака».
– Футбольный «Спартак» то прощается с Деяном Станковичем, то оставляет его. Что же делать красно-белым с главным тренером?
– Этот «Спартак» тоже лихорадит. Но там странная ситуация. Лично мне Станкович как тренер очень симпатичен. Эмоциональный, харизматичный. Красно-белым именно такой и нужен.
Когда проводился матч в честь 10-летия арены, и мы сидели в раздевалке – мне показалось, что все пацаны – это очень сплоченная команда. И иностранцы, и русские – все хорошо общаются. Потому что в футболе часто бывает, что легионеры сами по себе держатся.
Но потом Станкович схватил дисквалификацию, пошли разговоры о сборной Сербии… Просто понять прессу всегда сложно.
И видно даже по спартаковцам – сейчас они с горем пополам обыграли «Оренбург» (1:0). С таким составом они, конечно, обязаны играть лучше.
Хотя я приходил на матч ЦСКА – «Спартак» (3:2). Игра получилась классная, и спартаковцы бились очень достойно.
– Но только шестое место в таблице РПЛ. Нужно Александра Мостового поставить главным тренером в «Спартак».
– Хорошая идея. Мостовой уже давно хочет. И даже получил тренерскую лицензию. Я только двумя руками за.
Но надо посмотреть, что будет дальше со Станковичем. Его уход – это пока только слухи.
- В этом году 57-летний Мостовой получил тренерскую лицензию категории A, позволяющую работать помощником в клубе РПЛ и главным тренером в Первой лиге.
- «Спартак» занимает 6-е место в РПЛ с 22 очками псле 13 туров.