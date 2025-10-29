Бубнов назвал главного конкурента «Краснодара» в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов сказал, какая команда навяжет борьбу лидирующему в РПЛ «Краснодару».

– Скажите, мы по-прежнему считаем, что главный конкурент «Краснодара» – «Зенит»?

– Да.

– Не ЦСКА, не «Локомотив»?

– Да. «Зенит». Ты понимаешь, в чeм дело… Надо смотреть потенциал и возможности. Финансовые.

У «Зенита» очень высокий потенциал, как и у «Краснодара». И финансовые возможности тоже неплохие.