Бубнов назвал главного конкурента «Краснодара» в РПЛ

Футбольный эксперт Александр Бубнов сказал, какая команда навяжет борьбу лидирующему в РПЛ «Краснодару».
– Скажите, мы по-прежнему считаем, что главный конкурент «Краснодара» – «Зенит»?
– Да.
– Не ЦСКА, не «Локомотив»?
– Да. «Зенит». Ты понимаешь, в чeм дело… Надо смотреть потенциал и возможности. Финансовые.
У «Зенита» очень высокий потенциал, как и у «Краснодара». И финансовые возможности тоже неплохие.
- «Краснодар» занимает 1-е место в чемпионате России с 29 очками в 13 турах.
- «Зенит» отстает на 3 балла и идет на 4-й строчке, уступая также «Локомотиву» и ЦСКА.
Источник: «Коммент.Шоу»