В Петербурге задержали ещe двоих подозреваемых в попытке похищения Мостового

Продолжается расследование уголовного дела о похищении граждан и разбое в Санкт-Петербурге.

Следователями ГСУ СК России задержаны еще двое подозреваемых. Один из них за денежное вознаграждение предложил остальным принять участие в похищении людей.

«23 октября фигуранты, распределив роли между собой, находясь у дома по улице Вязовой в городе Санкт-Петербурге, применяя к потерпевшему насилие, попытались его похитить.

Однако свой преступный умысел не довели до конца по независящим от них обстоятельствам, так как потерпевший оказал активное сопротивление, а также ему помог знакомый и они убежали.

Позже они совершили похищение другого мужчины и требовали перевести им 10 миллионов рублей за освобождение.

Следователи СК России допросили задержанных. В ходе проведения следственных действий они признали свою вину, решается вопрос об избрании им меры пресечения», – сообщила пресс-служба Следкома.