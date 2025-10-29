«Подбежал, взял на себя одного»: друг Мостового раскрыл подробности попытки похищения

Хоккеист Александр Гракун поделился подробностями попытки похищения Андрея Мостового. Друг находился рядом с футболистом «Зенита» и помог ему отбиться от преступников.
– Вышли из «Азбуки Вкуса», попрощались, поворачиваюсь – и на Андрея бегут двое в масках из минивэна. Я сразу подбежал, взял на себя одного, и Андрею удалось вырваться. Мы вместе отбежали назад, они походили вокруг, крикнули пару фраз с угрозами и скрылись.
– Обсуждали эту историю с Андреем после?
– Конечно, мы были в шоке, не спали всю ночь. Мы с Андреем друзья, так что поступил так, как должен был поступить друг.
- Инцидент произошел 23 октября на улице в Санкт-Петербурге.
- Всех фигурантов задержали и арестовали на 2 месяца
- Уголовные дела были возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.
Источник: Спортс’‘