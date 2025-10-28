«Зенит» опубликовал обращение Мостового, пережившего попытку похищения

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой поблагодарил за поддержку, оказанную ему после неудавшегося похищения.

Инцидент произошел 23 октября.

Всех фигурантов задержали и арестовали на 2 месяца.

Уголовные дела были возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.

«Всем здравствуйте. Наверное, все в курсе, что со мной произошло 23-го числа. Хотел бы сказать слова благодарности людям неравнодушным, потому что получил очень много сообщений поддержки.

Хотел бы поблагодарить вас всех и сказать, что со мной всe хорошо. С моей семьeй всe хорошо. Я нахожусь в полной безопасности.

Многие люди мне помогают в данный момент, и поэтому хотел бы ещe раз всех поблагодарить и сказать, что у меня всe хорошо. Спасибо», – сказал Мостовой в обращении, опубликованном зенитовской пресс-службой.