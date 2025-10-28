Мостового заподозрили в инсценировке похищения: «Как для журнала «Крокодил»

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о том, что вингера «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге.

Инцидент произошел 23 октября.

Всех фигурантов задержали и арестовали на 2 месяца.

Уголовные дела были возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.

«Думаю, если бы Мостового хотели украсть серьезные люди, то сделали бы это. А тут какие-то детишки вначале хотели напасть на Мостового, потом на какого-то бизнесмена.

На обоих не получилось, их задержали. Как будто из песочницы вышли и играют в войнушку. Просто как для журнала «Крокодил».

Некоторые звезды шоу-бизнеса придумывают подобное: то один умер, то другой оглох, третий еще что-нибудь. А потом, оказывается, что это все создано, чтобы было о чем поговорить. И здесь у меня такое ощущение«, – заявил Селюк.