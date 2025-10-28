Введите ваш ник на сайте
Мостового заподозрили в инсценировке похищения: «Как для журнала «Крокодил»

28 октября, 16:58
27

Футбольный агент Дмитрий Селюк высказался о том, что вингера «Зенита» Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге.

  • Инцидент произошел 23 октября.
  • Всех фигурантов задержали и арестовали на 2 месяца.
  • Уголовные дела были возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.

«Думаю, если бы Мостового хотели украсть серьезные люди, то сделали бы это. А тут какие-то детишки вначале хотели напасть на Мостового, потом на какого-то бизнесмена.

На обоих не получилось, их задержали. Как будто из песочницы вышли и играют в войнушку. Просто как для журнала «Крокодил».

Некоторые звезды шоу-бизнеса придумывают подобное: то один умер, то другой оглох, третий еще что-нибудь. А потом, оказывается, что это все создано, чтобы было о чем поговорить. И здесь у меня такое ощущение«, – заявил Селюк.

Источник: «Р-Спорт»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей Селюк Дмитрий
Комментарии (27)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
рылы
1761661760
да-да, именно так всё и было. подумаешь, лет по 15 дадут.
Ответить
нейтральныйкакникто
1761661804
Точно, сразу вспомнил , как много писали , что Ельцина СБРОСИЛИ с моста !)))
Ответить
NewLife
1761661868
Глупое предположение. Мостовому это на фиг не нужно.
Ответить
...уефан
1761662492
...это был заказ из АПЛ, понятно тебе, Селюк?...
Ответить
Цугундeр
1761662602
)) .ля.,надож такое придумать) Да Андрею Второзванному ваще всё пофиг, и всё его устраивает..
Ответить
acor94
1761663557
Люди все равно сядут. Шутка или нет.
Ответить
IVANRUS777
1761665936
Им светит до 22 лет лишения свободы, а Селюк думает, что это розыгрыш и детишки просто игрались...ну сказочный д....б
Ответить
Интерес
1761669795
Негоро-пустобрёх из своего испанского далека взялся оценивать российскую действительность.Сам продукт "святых девяностых", и отношение через призму этого.
Ответить
subbotaspartak
1761670006
С какой стороны здесь "Крокодил"?
Ответить
