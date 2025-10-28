Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
Матчи РПЛ Кубок Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА Трансферы
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций ЧМ-2026 Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Ямаль Головин Миранчук Батраков
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
  • Главная
  • Новости
  • Андрей Мостовой рассказал о попытке похитить его в Петербурге

Андрей Мостовой рассказал о попытке похитить его в Петербурге

28 октября, 16:00
6

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой впервые прокомментировал неудавшееся похищение.

  • Футболиста пытались похитить 23 октября, но он смог дать отпор.
  • Всех фигурантов задержали и арестовали на 2 месяца.
  • Уголовные дела были возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.

– Андрей, вчера общественность взбудоражила новость об инциденте, произошедшем с вами 23 октября. Вы можете рассказать, как всe это происходило?

– Ну сейчас я, к сожалению, не могу ничего рассказать, потому что идeт следствие, и не имею возможности раскрывать всe.

Но произошло всe… Был вечер, поздно, все так быстро происходило… Особо не успел понять, что происходит, и только потом пришло осознание, что всe довольно серьeзно, вот.

И себя нормально, вроде бы, повeл, в плане том, что не поднимал панику, не стал всем подряд звонить. Дождался утра, вот.

– Сильно ли вы переживали из-за случившегося, как эти события повлияли на ваш тренировочный процесс?

– Безусловно, был в шоке таком, что в нынешнее время такое ещe может произойти. После этого инцидента находился на связи с другом как раз, тяжело было уснуть, особо не спал.

Никому ничего не рассказывал, решил, что лучше выждать паузу. Ни близкие, никто не знал об этом. И вот только на следующее утро связался с нашими безопасниками из клуба, и потом начался весь этот процесс.

– Все поразились вашему спокойствию и выдержке при общении с журналистами после игры с «Динамо». Как вас поддерживали партнеры и тренерский штаб?

– Никто об этом вообще не знал. Это вышло вчера, получается, утром. Очень много звонков, смс начал получать, всякие телеканалы. Звонили, хотели узнать, но решил опять же сделать так, чтобы ни с кем на связь не выходить.

Ждал отмашки, что клуб скажет, как действовать. Вчера получилось, что очень много поддержки было со стороны ребят, и вообще людей со стороны. А до этого дня вообще об этом никто не знал, кроме моего друга, с кем инцидент произошeл.

Еще по теме:
В Петербурге задержали ещe двоих подозреваемых в попытке похищения Мостового 9
«Подбежал, взял на себя одного»: друг Мостового раскрыл подробности попытки похищения 2
Смолов пошутил о попытке похищения Мостового: «Недоработали ребята из Морской академии, да?» 4
Источник: «Чемпионат»
Россия. Премьер-лига Зенит Мостовой Андрей
Комментарии (6)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
alp
1761659350
друг у Андрея настоящий кореш.
Ответить
Хулиганин
1761661743
Это было в степях Херсонщины. Мой отряд сражался с красными...
Ответить
andr45
1761720362
Никакая это не «культурная» столица, а типичный бандитский Пи*ербург)
Ответить
Главные новости
Анонсировано самое откровенное интервью в жизни Роналду
22:22
«Локомотив» назвал «Зениту» цену на Сильянова
22:10
1
Стало известно, извинился ли Винисиус перед Хаби Алонсо
21:59
1
Определились все пары 1/4 финала Пути регионов Кубка России
21:45
1
Губерниев оценил поступок игрока «Манчестер Юнайтед», решившего выступать за Россию
21:25
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
ФотоЧемпион России возглавил «Ювентус»
20:32
4
ВидеоВратарь «Нефтехимика» повторил «ногу Акинфеева» в Кубке России
19:45
1
Определился соперник «Ростова» по 1/4 финала Пути регионов Кубка России
19:22
Месси пытался найти клуб в Саудовской Аравии, но получил отказ
19:11
3
Все новости
Все новости
Квеквескири назвал лучшего легионера РПЛ
22:55
Акинфеев рассказал о работе с Черчесовым
22:44
Ерохин высказался о планах после карьеры
21:07
Стало известно, кто отказался брать Тикнизяна в «Спартак»
20:57
1
Мостовой отказался поздравлять с днем тренера двух человек, бравших РПЛ
20:43
6
Назначения комментаторов на 14-й тур РПЛ
20:16
Дьяков высказался о возможной отставке Карпина из «Динамо»
18:55
1
«Спартак» принял важное решение по Личке
18:39
26
ФотоМостовой сделал фото и подписал: «Величайший!»
18:30
1
Черышев вынес печальный вердикт «Спартаку»
18:21
3
ФотоАкинфеев поименно поздравил всех своих тренеров с праздником
18:11
3
Колыванов – об отсутствии предложений: «Я слишком сильный, меня боятся приглашать»
17:45
6
Карпин – Зидану: «Иди ***, клоун!»
17:40
22
Мамаев сказал, какого российского тренера нужно назначить в «Спартак»
17:39
1
«Спартак» отказался от покупки Глушенкова
17:30
12
Казаков объяснил, почему Личка не подходит «Спартаку» и «Динамо»
17:13
1
«Зенит» оштрафовали за кричалки болельщиков про Москву
16:53
23
Семак сказал, как «Зенит» будет справляться с Батраковым
16:45
5
Реакция Мостового на повышение оклада Челестини в ЦСКА
16:36
1
Семин объяснил, почему Личка подходит на пост главного тренера «Спартака»
15:50
3
Семак оценил шансы Дугласа Сантоса сыграть за «Зенит» в этом году
15:38
1
Мостовой объяснил, почему Соболев не стал вторым Дзюбой
15:29
1
Лучший бомбардир «Пари НН» заинтересовал московский клуб РПЛ
14:55
Экс-тренер «Спартака» предложил трех кандидатов на замену Станковичу
14:47
8
ФотоСтали известны сроки восстановления Бабича после операции на крестах
14:35
6
Кисляка назвали игроком среднего уровня для Европы
14:21
3
Названа сумма, за которую ЦСКА может купить форварда из Мексики
14:09
1
Абаскаль назвал условие для улучшения результатов «Спартака» в этом сезоне
13:58
3
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 