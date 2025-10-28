Андрей Мостовой рассказал о попытке похитить его в Петербурге

Вингер «Зенита» Андрей Мостовой впервые прокомментировал неудавшееся похищение.

Футболиста пытались похитить 23 октября, но он смог дать отпор.

Всех фигурантов задержали и арестовали на 2 месяца.

Уголовные дела были возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.

– Андрей, вчера общественность взбудоражила новость об инциденте, произошедшем с вами 23 октября. Вы можете рассказать, как всe это происходило?

– Ну сейчас я, к сожалению, не могу ничего рассказать, потому что идeт следствие, и не имею возможности раскрывать всe.

Но произошло всe… Был вечер, поздно, все так быстро происходило… Особо не успел понять, что происходит, и только потом пришло осознание, что всe довольно серьeзно, вот.

И себя нормально, вроде бы, повeл, в плане том, что не поднимал панику, не стал всем подряд звонить. Дождался утра, вот.

– Сильно ли вы переживали из-за случившегося, как эти события повлияли на ваш тренировочный процесс?

– Безусловно, был в шоке таком, что в нынешнее время такое ещe может произойти. После этого инцидента находился на связи с другом как раз, тяжело было уснуть, особо не спал.

Никому ничего не рассказывал, решил, что лучше выждать паузу. Ни близкие, никто не знал об этом. И вот только на следующее утро связался с нашими безопасниками из клуба, и потом начался весь этот процесс.

– Все поразились вашему спокойствию и выдержке при общении с журналистами после игры с «Динамо». Как вас поддерживали партнеры и тренерский штаб?

– Никто об этом вообще не знал. Это вышло вчера, получается, утром. Очень много звонков, смс начал получать, всякие телеканалы. Звонили, хотели узнать, но решил опять же сделать так, чтобы ни с кем на связь не выходить.

Ждал отмашки, что клуб скажет, как действовать. Вчера получилось, что очень много поддержки было со стороны ребят, и вообще людей со стороны. А до этого дня вообще об этом никто не знал, кроме моего друга, с кем инцидент произошeл.