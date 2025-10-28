Андрей Мостовой ответил Александру Мостовому: «Как я мог забить лучше него?»

Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал слова Александра Мостового.

Андрей Мостовой ранее забил гол пяткой в матче с «Динамо» (2:1).

Александр Мостовой отреагировал, заявив, что его гол «Металлисту» в 1990 году был лучше.

«Его мнение очень важно для меня. Говорю это без сарказма. Пусть он так считает.

Видел его ролик, где он считает, что лучше Зидана, Кака и Пирло. Ну что мне сказать? Как я мог забить лучше него? Поэтому Александру удачи», – сказал Андрей Мостовой.