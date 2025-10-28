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  • Новые подробности неудавшегося похищения Мостового в Петербурге

Новые подробности неудавшегося похищения Мостового в Петербурге

28 октября 2025, 09:36
10

Мама Александра Гракуна Наталья поделилась подробностями похищения Андрея Мостового. Хоккеист находился рядом с футболистом «Зенита» и помог ему отбиться от преступников.

«Они возвращались с тенниса. Несмотря на большую сумку за плечами, Саша быстро сориентировался, за секунду оценил ситуацию и оттолкнул этих мужчин. Физически, морально подавил их. Они не ожидали такой молниеносной реакции. Можно сказать, отправил их в нокдаун.

Самое главное, что друг с золотыми ногами, как говорится, убежал и спасся. Саша же тоже отбежал, но продолжал на дистанции наблюдать и смотреть за их действиями. Это реакция профессионала. Он контролировал их руки, движения, без ненужной бравады, аккуратно», – сказала Наталья.

  • Инцидент произошел 23 октября на улице в Санкт-Петербурге.
  • Всех фигурантов задержали и арестовали на 2 месяца
  • Уголовные дела были возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.

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Комментарии (10)
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Semenycch
1761635208
Мужчина!
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mutabor0992
1761638286
Ну прямо как в Колумбии или Мексике...Денежки любят ВСЕ!
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trener7
1761639218
В кофейню надо было бежать
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ilich55
1761639490
Жаль, что в руках у Гракуна не было клюшки, а у Мостового теннисной ракетки.
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andr45
1761650584
Да, футболеры смельчаки только в кофейне после крепкого будуна)
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