Новые подробности неудавшегося похищения Мостового в Петербурге

Мама Александра Гракуна Наталья поделилась подробностями похищения Андрея Мостового. Хоккеист находился рядом с футболистом «Зенита» и помог ему отбиться от преступников.

«Они возвращались с тенниса. Несмотря на большую сумку за плечами, Саша быстро сориентировался, за секунду оценил ситуацию и оттолкнул этих мужчин. Физически, морально подавил их. Они не ожидали такой молниеносной реакции. Можно сказать, отправил их в нокдаун.

Самое главное, что друг с золотыми ногами, как говорится, убежал и спасся. Саша же тоже отбежал, но продолжал на дистанции наблюдать и смотреть за их действиями. Это реакция профессионала. Он контролировал их руки, движения, без ненужной бравады, аккуратно», – сказала Наталья.