Радимов оценил перспективы вратаря «Динамо» Расулова

Владислав Радимов высказался об игре Курбана Расулова, который сделал 9 сейвов в матче «Зенит» – «Динамо» (2:1).
«Вообще, про Расулова надо сказать только добрые слова, он настолько уверенно сыграл.
Я думаю те, кто говорит, кто номер один в «Динамо», вот вам, пожалуйста, пацан, который будет прибавлять от матча к матчу.
Это, по крайней мере, не Лещук, который ехал в «Зенит» с полной уверенностью в победе, а в итоге сидит на скамейке», – заявил Радимов.
- 19-летний Расулов – воспитанник «Динамо». Его статистика за главную команду: 4 пропущенных гола в 5 матчах.
Источник: «Матч ТВ»