Радимов оценил перспективы вратаря «Динамо» Расулова

Владислав Радимов высказался об игре Курбана Расулова, который сделал 9 сейвов в матче «Зенит» – «Динамо» (2:1).

«Вообще, про Расулова надо сказать только добрые слова, он настолько уверенно сыграл.

Я думаю те, кто говорит, кто номер один в «Динамо», вот вам, пожалуйста, пацан, который будет прибавлять от матча к матчу.

Это, по крайней мере, не Лещук, который ехал в «Зенит» с полной уверенностью в победе, а в итоге сидит на скамейке», – заявил Радимов.