Стало известно, какое наказание грозит похитителям Мостового

Адвокат Вадим Багатурия рассказал, на какой срок могут отправиться в тюрьму люди, пытавшиеся похитить вингера «Зенита» Андрея Мостового.
- Инцидент произошел 23 октября, футболист смог дать отпор.
- Через 2 дня эти же подозреваемые похитили другого мужчину с целью вымогательства денег.
- Всех фигурантов задержали и арестовали на 2 месяца.
- Уголовные дела были возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.
«Их действия – это классическое похищение человека с целью вымогательства. За это грозит от 6 до 15 лет заключения, потому что налицо признаки организованной группы.
За вымогательство дополнительно грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Всего по совокупности преступлений злоумышленникам грозит до 22 лет колонии», – заявил адвокат.
Источник: News.ru