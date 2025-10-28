Стало известно, какое наказание грозит похитителям Мостового

Адвокат Вадим Багатурия рассказал, на какой срок могут отправиться в тюрьму люди, пытавшиеся похитить вингера «Зенита» Андрея Мостового.

Инцидент произошел 23 октября, футболист смог дать отпор.

Через 2 дня эти же подозреваемые похитили другого мужчину с целью вымогательства денег.

Всех фигурантов задержали и арестовали на 2 месяца.

Уголовные дела были возбуждены по статьям о похищении человека, попытке похищения человека и разбое.

«Их действия – это классическое похищение человека с целью вымогательства. За это грозит от 6 до 15 лет заключения, потому что налицо признаки организованной группы.

За вымогательство дополнительно грозит от 7 до 15 лет лишения свободы. Всего по совокупности преступлений злоумышленникам грозит до 22 лет колонии», – заявил адвокат.