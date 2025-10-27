70-летний Гусев ответил, увидит ли он еще одно чемпионство «Динамо»

Комментатор Виктор Гусев верит в новое чемпионство «Динамо».

– Вы же давний болельщик московского «Динамо».

– Любимое «Динамо» на моих глазах в 1963 году стало чемпионом страны. Мог ли я, тогда восьмилетний мальчишка, представить себе такое дальнейшее развитие событий: только половинчатое золото весной 76-го. И все! Да, при мне были пять побед в Кубке и потрясающие отдельные матчи, но... Анализ того, что все эти годы происходит, – тема для отдельного интервью.

– Вы как-то сказали: «Динамо» – это боль!». Когда она пройдет?

– Каждый раз говорю себе: вот сейчас, вот в этом сезоне...

– В Карпина-тренера есть вера?

– Не в большей и не в меньшей степени, чем в его предшественников. Иногда кажется, что дело вообще не в тренере. Но ведь и руководство у клуба достойное. Порой уже даже хочется искать объяснение в чем-то на грани мистики.

– Ваш самый любимый игрок «Динамо» в российский период?

– А почему не в советский? Там помимо очевидных для всех Льва Яшина и Игоря Численко таким игроком для меня был великолепный нападающий Владимир Козлов, сейчас продолжающий работать с динамовскими мальчишками. В российский период назвать не смогу, хотя нравились, конечно, многие. Просто со временем, увы, проходит такая прекрасная вещь, как мальчишеская восторженность.

– Увидите ли вы чемпионство «Динамо»?

– Конечно!