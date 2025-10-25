«Спартаку» могут сократить бюджет из-за санкций против «Лукойла»

Юрист в сфере санкционного права и комплаенса Иван Таратухин оценил риски для «Спартака» из-за американских ограничительных мер в отношении «Лукойла».

«Компании придeтся удлинять цепочки поставок, привлекать дополнительных посредников и нести дополнительные издержки, что может снизить объeмы продаж.

В этой связи будущее таких активов, как футбольный клуб, явно будет решаться не в первую очередь, не быстро.

Думаю, полностью избавляться от «Спартака» и искать на него нового владельца в «Лукойле» не будут – клуб ценный актив в плане маркетинга и пиара.

Наиболее вероятный сценарий – передача пакета акций «дружественному лицу», при этом по факту «Лукойл» сохранит контроль.

Кроме того, не исключено сокращение бюджета «Спартака», если финансовые издержки от санкций будут велики. Решение Трампа свежее, их только предстоит оценить», – сказал Таратухин.