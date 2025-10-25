Введите ваш ник на сайте
«Спартаку» могут сократить бюджет из-за санкций против «Лукойла»

Вчера, 23:35
5

Юрист в сфере санкционного права и комплаенса Иван Таратухин оценил риски для «Спартака» из-за американских ограничительных мер в отношении «Лукойла».

«Компании придeтся удлинять цепочки поставок, привлекать дополнительных посредников и нести дополнительные издержки, что может снизить объeмы продаж.

В этой связи будущее таких активов, как футбольный клуб, явно будет решаться не в первую очередь, не быстро.

Думаю, полностью избавляться от «Спартака» и искать на него нового владельца в «Лукойле» не будут – клуб ценный актив в плане маркетинга и пиара.

Наиболее вероятный сценарий – передача пакета акций «дружественному лицу», при этом по факту «Лукойл» сохранит контроль.

Кроме того, не исключено сокращение бюджета «Спартака», если финансовые издержки от санкций будут велики. Решение Трампа свежее, их только предстоит оценить», – сказал Таратухин.

  • «Спартак» идет на 6-м месте в РПЛ с 22 очками в 13 турах.
  • «Лукойл» курирует московский клуб более 20 лет.

Источник: «Ведомости»
Россия. Премьер-лига Спартак
Комментарии (5)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
VVM1964
1761425034
Для Лукойла бюджет Спартака сущие копейки !
Ответить
NewLife
1761426551
"Юрист в сфере санкционного права и комплаенса Иван Таратухин" Никакого санкционного права в природе не существует. Все кому не лень наводят тень на плетень.
Ответить
рылы
1761426745
да господи. просто передаёте спартаг-2 ближайшей текстильной фабрике, а ткачихи оттуда наберут новых барко и угальдов. ну и потом заявить игроков из дубля, не?
Ответить
momwig_
1761429776
Санкции? За что?!! Что случилось?
Ответить
