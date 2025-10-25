Станкович раскритиковал игроков «Спартака» после матча с «Оренбургом»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович выразил недовольство эмоциями команды во время матча с «Оренбургом» (1:0).
– У «Спартака» сегодня всего один удар в створ. Почему не били издалека?
– Такое бывает, что игра так складывается. Главное сегодня – три очка. Готовимся к новым играм. Возможно, причиной были эмоции от моего возвращения на скамейку. А если серьезно, сегодня я не увидел энергии и эмоций от игроков.
- «Спартак» остался на 6-м месте.
- Команда отстает от 1-го места на 4 очка, но у конкурентов матч в запасе.
- В следующем туре «Спартак» сыграет на выезде с «Краснодаром» (2 ноября).
Источник: «Матч ТВ»