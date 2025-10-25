Солари объяснил, почему боялся переходить в «Спартак»

Футболист «Спартака» Пабло Солари признался, что опасался переезжать в Россию.

– Для тебе это первый опыт игры за границей.

– Я играл в Чили, но это очень близко к Аргентине. Тогда не почувствовал особой разницы. Моя семья могла в любой момент купить билеты на самолeт и через пару часов быть у меня. Сейчас же дорога занимает где-то 26 часов! Это очень далеко.

Если честно, поначалу из-за этого я боялся. Для меня семья очень важна, я всегда близок с ней. А тут такое расстояние – это пугало. Но ко всему привыкаешь. Через пару месяцев я стал чувствовать себя лучше. Теперь уже могу сказать, что адаптация прошла и всe хорошо.